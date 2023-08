На фондовом рынке в июле наблюдалась положительная динамика

Source: MIL-OSI Russian Language News

Все отраслевые индексы продемонстрировали рост, а индекс МосБиржи поднялся на 9,9%, превысив 3000 пунктов. Объем рынка корпоративных облигаций продолжил увеличиваться.

В июле курс рубля снижался на фоне сократившегося сальдо внешней торговли и невысоких объемов продаж валютной выручки экспортерами. Действия населения на валютном рынке имели контрциклический характер — оно стало нетто-продавцом иностранной валюты по итогам месяца. Изменение валютной структуры биржевого рынка продолжилось, доля юаня выросла до 44%, что стало новым максимумом. Более подробно читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

