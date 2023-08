Минэкономразвития предлагает странам БРИКС создать контактную группу по устойчивому развитию и климату

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр экономического развития России Максим Решетников принял участие в 13-ой встрече министров экономики и внешней торговли стран БРИКС. Мероприятие прошло в онлайн-формате в рамках председательства Южно-Африканской Республики в объединении БРИКС.

В повестку встречи вошли вопросы укрепления многосторонней торговой системы и реформы ВТО, упрощения условий торговли и инвестиций, поддержки малого и среднего предпринимательства, цифровизации и поддержания бесперебойного функционирования цепочек поставок.

В ходе выступления Максим Решетников отметил положительную динамику развития торговли со странами БРИКС. «По итогам 2022 года внешнеторговый оборот России с партнерами по БРИКС увеличился на 40,5% и достиг рекордных 230 млрд долларов», – отметил он.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам многосторонней торговой системы. Российский министр указал на необходимость совместно противостоять тенденциям к ее фрагментации, отметил важность решения проблемы пренебрежения рядом стран своими международными обязательствами в сфере торговли.

«Торговые рестрикции под предлогом заботы об окружающей среде, ограничения доступа к технологиям, злоупотребление защитными мерами в последнее время становятся нормой для торговой политики некоторых стран. В этой связи повышение эффективности Всемирной торговой организацией в борьбе с протекционизмом должно стать частью реформы ВТО», – подчеркнул Максим Решетников.

Участникам встречи он презентовал российскую инициативу создания новой институциональной структуры – Контактной группы БРИКС по устойчивому развитию и климату. «Предлагаем провести ряд мероприятий для обмена лучшими практиками в области низкоуглеродного развития, продвижения ESG-повестки и моделей ответственного потребления в странах БРИКС», – сообщил Максим Решетников. Он пригласил партнеров по БРИКС присоединиться к формированию экономической повестки предстоящего года российского председательства в объединении.

По итогам встречи стороны согласовали коммюнике министров экономики и внешней торговли стран БРИКС, закрепляющее достигнутые договоренности стран объединения по основным вопросам повестки на экономическом треке.

