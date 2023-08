Комментарий Банка России по операциям на валютном рынке в рамках бюджетного правила

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России принял решение с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.

Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Решение об отложенных Банком России в 2023 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день.

