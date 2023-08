Интервью Алексея Заботкина газете «Известия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вероятно, потребуется более чем одно лишь июльское повышение ставки

Для сохранения ключевой ставки на следующем заседании совета директоров Центробанка в сентябре должны реализоваться факторы, которых сейчас не наблюдается. И, вероятнее всего, для достижения цели по инфляции в 4% регулятору понадобится более чем одно повышение. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он также заявил, что если будет принято решение о снижении цели по инфляции до 3%, для его реализации понадобится несколько лет. При этом регулятор думает о расширении разъяснительной работы по инфляции для населения и более детальной информации для профсообщества. «Высокие недельные приросты цен во многом связаны с колебанием курса» — Годовая инфляция превысила 4%, а темпы роста цен продолжают разгоняться. Причина в удорожании импорта на фоне ослабления рубля, который, например, к доллару упал более чем на 40% с начала года? — Да, сейчас мы видим высокие недельные приросты цен. И это во многом связано с колебанием курса. Но не менее значимым является и активный рост внутреннего спроса в последние месяцы. — Но при этом импорт не сокращается, создавая риск для разгона инфляции. Будет ли он снижаться под влиянием ослабления рубля и когда? — Сначала курсовые изменения отражаются на ценах, после этого розница, оптовые поставщики оценивают уровень спроса и на основе этого корректируют объемы закупок. То есть на физических объемах импорта курс отразится через несколько месяцев. Скорость переноса курса в цены зависит от товарной группы — например, по плодоовощной продукции снижение импорта произойдет быстрее, поскольку она скоропортящаяся. А, скажем, по электронике это будет растянуто больше во времени, но в течение второго полугодия мы, скорее всего, увидим сокращение зарубежных поставок. — Не повлияет ли это, в свою очередь, на разгон инфляции, если спрос останется на нынешнем уровне, а импорт снизится? — Основной фактор инфляции — динамика внутреннего спроса в целом. Мы видим повышенное инфляционное давление, связанное с его активизацией. При этом для замедления роста импорта — в частности, чтобы он был соразмерен текущим экспортным возможностям, — требуются более умеренные темпы расширения спроса. «Скорректированная на сезонность статистика цен повлияет на решения по ДКП» — Ожидает ли ЦБ в этом году сезонное снижение цен в августе-сентябре в период сбора нового урожая? Может ли это повлиять на решение по ставке в середине следующего месяца? — Сезонные снижения цен на отдельные товары, которые обычно происходят в III квартале и способны вызывать снижение общего ИПЦ в отдельные месяцы, связаны с новым урожаем. Но эти колебания носят сугубо временный характер, поэтому при анализе инфляции мы корректируем статистику, очищая от сезонного фактора. И именно такая, скорректированная на сезонность статистика цен повлияет на оценку текущей картины роста цен, прогноз и решения по денежно-кредитной политике. Что в какой-то степени может повлиять, это урожай, если он существенно превышает сезонную норму. Он способен не только усилить сезонный спад цен, но и сдержать их на последующие месяцы вплоть до следующего урожая. Хотя и в этом случае влияние временное, но долгое, способное снизить инфляционные ожидания. А значит, и оказать какое-то влияние на денежно-кредитную политику (ДКП). — В релизе по ставке в июле ЦБ даже не указал дезинфляционные факторы. Это свидетельствует о том, что на следующем заседании в середине сентября ставка будет повышена? Сохраняется ли вероятность, что она останется без изменений? — Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем. — Большая вероятность? — Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются. — Можно ли говорить, что ЦБ перешел к циклу повышения ставки? — ДКП направлена на то, чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на целевом уровне 4% на долгосрочном горизонте. В конечном счете реализуется тот размер повышения ставки, который потребуется для решения этой задачи. А исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более чем одно лишь июльское повышение. — Является ли это переходом к ужесточению ДКП, особенно в совокупности с тем, что в июле регулятор повысил оценку нейтральной ставки на 0,5 п.п — до 5,5–6,5%? — Уровень оценки нейтральной ставки, по сути дела, говорит о том, к какому диапазону, по мнению совета директоров, будет стремиться ключевая ставка на долгосрочном горизонте, если инфляция вернулась к 4%, инфляционные ожидания согласуются с целью по инфляции и экономика находится на траектории устойчивого и сбалансированного роста. И в некотором смысле нейтральная ставка — такой уровень, по отношению к которому измеряется требуемое ужесточение или смягчение ДКП. Строго говоря, само по себе повышение оценки нейтральной ставки не означает ужесточения политики. Это означает, что при ужесточении ДКП ставку надо будет повысить в большей степени, чем если бы нейтральная ставка оставалась на прежнем уровне. «Темпы прироста кредита в первом полугодии оказались выше» — Вопрос из разряда «курица-яйцо»: вы говорите о том, что усиление инфляции стало следствием повышения спроса, но что было вначале? Имеется в виду, вначале был спрос или сначала начали расти цены в связи, например, с удорожанием импорта, а потом люди стали тратить больше, чтобы приобрести привычный набор? — Спрос определяется доходами граждан, в частности зарплатой, и объемом потребкредита, который человек может получить. Оставим в стороне заимствования. Если товары выросли в цене, а доходы остались прежними, человек не сможет приобрести свой традиционный набор. И спрос в физическом объеме сократится. — То есть когда вы довольно существенно увеличиваете прогноз по росту расходов людей (с 3,5–5,5% до 6–8%), то имеете в виду, что будут именно покупать больше товаров и услуг, а не тратить из-за увеличения цен? — Да, все данные в прогнозе указаны в реальном выражении, то есть в физических, а не стоимостных объемах конечного потребления. И это именно расширение потребительского спроса, которое происходит после его сжатия в прошлом году. — Вы также существенно повысили прогноз диапазона по приросту денежной массы в этом году — с 14–18% до 17–21%. С чем это связано? Повлияет ли дополнительная эмиссия денег на инфляцию? — Основной источник денежной массы — банковский кредит экономике, а вовсе не эмиссия Центрального банка. Мы повысили прогноз по денежной массе на основании того, что темпы прироста кредита в первом полугодии оказались выше, чем предполагалось ранее. И это, собственно, является показанием к ужесточению ДКП, чтобы удержать экономику на той же траектории роста без усиления инфляционных рисков. — А видит ли ЦБ признаки перегрева экономики? — Перегрев — это очень субъективный термин, каждый его склонен понимать и использовать по-своему. Мы оцениваем ситуацию с точки зрения соотношения текущего уровня ВВП и его потенциала. Исходя из последних данных, мы полагаем, что фаза восстановительного роста в основном завершена, то есть общая экономическая активность вернулась к потенциальным возможностям экономики. Именно в силу этого дальнейшее столь же активное расширение спроса создает более существенное инфляционное давление, рост цен. «Переход к более низкому таргету по инфляции займет несколько лет» — Регулятор неоднократно заявлял о неизменности цели по инфляции 4%, но в ходе общественных консультаций по ДКП, которые вы начали проводить в этом году, появился намек на возможность снижения до 3%. Когда это может произойти? И вероятно ли увеличение таргета, поскольку нынешняя цель остается труднодостижимой? — По итогам исследований, которые проводились в Банке России с лета 2021 года по весну 2023-го, мы полагаем, что действительно есть предмет для обсуждения аргументов за и против снижения цели по инфляции с ее текущего уровня вблизи 4%. Но, на наш взгляд, этот процесс, если такое решение будет принято, должен быть очень постепенным и очень заблаговременно нужно начать готовить к этому граждан и бизнес. — Что означает постепенно? Что решение о снижении таргета будет принято не сразу после того, как будет достигнута цель в 4% и какое-то время удержится на этом уровне? — Имеется в виду, что с момента объявления намерения о переходе к более низкой цели до момента, когда инфляция стабилизируется на уровне новой цели, должно пройти несколько лет. Это соответствует практике немногочисленных центробанков — например, Бразилии, — которые это сделали. Переход к более низкой цели по инфляции будет проще, когда стабилизирована текущая динамика цен. И в ответ на вторую часть вопроса про возможность повышения таргета. Повторю сказанное еще летом 2021 года, когда начинали обзор по ДКП: Банк России не рассматривает возможность повышения цели по инфляции, поскольку это будет восприниматься и гражданами, и бизнесом как угроза ценовой стабильности. — Скажем, в 2024 году вы достигаете, как планируете, цель в 4%. Когда после этого может произойти переход к более низкому уровню цели по инфляции? — Это займет несколько лет. «Принципиальные изменения расчета ИПЦ сейчас неоправданны» — Регулятор много говорит о необходимости «заякорить» инфляционные ожидания, но в нынешних реалиях это практически недостижимо. Показатели мгновенно реагируют на рост цен. Думаю, что проблема в доверии граждан и бизнеса к монетарным властям в плане возможности удержать рост цен и к показателям официальной статистики. Например, в этом году нам говорили, что годовая инфляция была даже 2,2%, а человек понимает, что год назад он покупал товар за 100 рублей, а сейчас за 300. — Когда люди, которые не следят профессионально за статистикой, думают об изменении цен, то подсознательно сравнивают их не с аналогичным месяцем прошлого года, а с началом 2022-го. То есть сравнивают с периодом до скачка цен. Мы видим это по результатам опросов граждан — их оценка инфляции за последний год по-прежнему очень высокая по сравнению со статистическими показателями. Это один из эффектов, которые проявляются в периоды сильных скачков цен. Есть еще два момента, которые смещают восприятие гражданами инфляции. Первое — они гораздо большее значение придают товарам, цены на которые наиболее значимо выросли. — Может, на те товары, которые мы покупаем чаще всего? — Это как раз второй момент. Люди склонны думать об изменении цен, в основном ориентируясь на свои личные повседневные траты. В этом заключается самое распространенное замечание к Росстату, что его корзина для расчета ИПЦ включает 566 товаров, а это очень много, поскольку многое из этого я не потребляю. И поэтому и инфляция моя совершенно иная. Но, во-первых, хотя потребление конкретного гражданина, скорее всего, отличается от средней корзины Росстата, статистически мы должны оперировать средними величинами и никакими другими. Во-вторых, граждане недооценивают то, что есть достаточно большая номенклатура товаров и услуг, которые они потребляют нерегулярно. Это, например, товары длительного пользования: одежда, обувь, мебель, бытовая электроника, автомобили, те же турпоездки — мы учитываем траты на них только в ограниченный период отпусков. Корзина Росстата основана на отслеживании потребления домохозяйств по стране в целом. Мы должны учитывать номенклатуру товаров, которые люди приобретают, в динамике потребительских цен. Иначе мы будем упускать из вида те товары и услуги, которые влияют на покупательную способность части граждан, недоучитывать их вклад в общий уровень цен в масштабах всей страны. — То есть, невзирая на призывы общественности, никаких принципиальных изменений в расчет ИПЦ не планируется? — Росстат определяет корзину и считает ИПЦ самостоятельно. Если вы хотите услышать мое экспертное мнение, то принципиальные изменения расчета ИПЦ сейчас неоправданны. Но в ходе общественных консультаций по обзору ДКП звучала тема о том, что надо более доступно и убедительно объяснять гражданам, что измеряет ИПЦ. И что он в конечном счете является надежной оценкой того, как меняется покупательная способность их доходов и сбережений. Мы над этим сейчас думаем. «Нужны более простые и популярные форматы» — Уже есть понимание, какой может быть механизм донесения этих знаний до широкой общественности? — Объяснение логики наших действий гражданам — куда более сложная задача, чем коммуникация с профсообществом. Нужны более простые и популярные форматы. Думается, мы в этом направлении постепенно движемся, но, наверное, еще предстоит сделать довольно много. Разъяснение природы инфляции, того, каким образом она измеряется, — это важная часть коммуникации. — Планируются ли изменения в коммуникациях с аналитиками, экспертами, профсообществом? — Основной запрос этой части нашей аудитории, что было подтверждено в ходе общественных обсуждений обзора ДКП, — большая детализация представления среднесрочного прогноза и большая прозрачность обсуждений решений по ДКП. По первой части основным инструментом для нас является доклад о ДКП, который мы продолжаем насыщать аналитикой. В плане прозрачности обсуждений, которые предваряют решение по ставке, мы сейчас обсуждаем целесообразность более развернутого их представления в публикуемых материалах. В каком именно виде это будет, наверное, мы сможем более конкретно сказать этой осенью. — Если пофантазировать, могут ли это быть стенограммы обсуждений? — Стенограмму сразу по итогам заседания не публикует ни один из центробанков. Некоторые центробанки, а их меньшинство, публикуют с очень большим лагом. В нашем случае это может быть именно содержание обсуждений — варианты решения, которые рассматривались в ходе обсуждения, и основные аргументы. — А мы сможем узнать, кто из членов совета директоров высказал какое мнение? — Для нас важно сохранить политику одного голоса, поэтому частью этих новаций вряд ли будет раскрытие результатов голосования. Как мы много раз подчеркивали, решения действительно преимущественно принимаются консенсусом. Но это не означает, что нет весьма всестороннего обсуждения различных альтернатив. Идея модернизации — более развернуто представить оттенки мнений, которые прозвучали в ходе обсуждения решения по ставке, не углубляясь в то, кто конкретно что сказал. В какой-то степени это сейчас находит отражение в разделе по рискам прогноза в текущем формате пресс-релиза, но, наверное, мы можем это сделать более наглядным для читателя. — На этой неделе мы ждем проекта Основных направлений ДКП на 2024 год и последующие два. Он уже готов, будут ли там новые сценарии, может, какие-то неожиданные? — Проект уже в высокой степени готовности, мы его, как всегда, представим на отдельной пресс-конференции. Скажу одно: в проекте, как того требует закон, помимо базового сценария будут и альтернативные. Также, конечно, будет некоторая подборка врезок и приложений разъяснительного свойства, которые позволят лучше понять логику проводимой денежно-кредитной политики. Анна Каледина, Известия

