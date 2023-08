Еще четыре фонда присоединились к благотворительному сервису на mos.ru

Source: MIL-OSI Russian Language News

К благотворительному сервису на портале mos.ru присоединились еще четыре организации. Теперь пользователи могут поддержать фонды, помогающие родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям с ВИЧ, медицинским работникам с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в лечении и реабилитации, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Благотворительный сервис на mos.ru открывает новые возможности для социальных организаций столицы. Он помогает НКО реализовать полезные для москвичей проекты и делать жизнь в городе лучше. Мы стараемся со своей стороны отвечать на запросы тех, кому нужна помощь, поддерживаем некоммерческие организации из разных сфер социальной направленности. Именно поэтому к благотворительному сервису присоединяются новые организации и появляются новые категории поддержки», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Благотворительный сервис на mos.ru позволяет подключить автоматический платеж, чтобы увеличить объем пожертвований, а также создать собственный сбор, к которому можно привлекать друзей и близких. Благодаря этому москвичи помогают все чаще.

«Мы системно расширяем возможности благотворительного сервиса на портале mos.ru, чтобы как можно больше подопечных столичных фондов могли получить помощь и поддержку неравнодушных горожан. Сегодня с сервисом сотрудничают более 80 проверенных организаций, только с начала года к нему подключились 18 новых фондов. Пожертвования уже перечислили более 66 тысяч человек, а общая сумма сборов превысила 75 миллионов рублей», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

Теперь пользователи могут поддержать подопечных фонда «Свет в руках». Он помогает парам, которые столкнулись с репродуктивными трудностями. Фонд ведет работу по профилактике и предотвращению перинатальных потерь, сохранению и продлению жизни и здоровья новорожденных, а также оказывает психологическую помощь родителям, потерявшим ребенка. Пожертвования направляются на оплату труда перинатальных психологов, организацию групп поддержки и других мероприятий, направленных на работу с семьями.

Помочь можно также подопечным фонда «СПИД. Центр», который поддерживает людей с ВИЧ. Перечисленные горожанами средства направляются на проведение анонимного и бесплатного тестирования, покупку препаратов, организацию анонимных групп психологической поддержки ВИЧ-инфицированных, а также на просветительскую деятельность.

Благотворительный сервис позволяет сделать пожертвования в счет фонда помощи медицинским работникам и их семьям «ВБлагодарность». Организация поддерживает медиков из регионов с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в лечении и реабилитации. Врачам, медсестрам, фельдшерам и членам их семей оказывается комплексная адресная помощь. Средства направляются на оплату услуг, связанных со срочным обследованием и постановкой правильного диагноза, а также на поддержку медицинских работников, пострадавших в результате несчастных случаев.

Также к сервису присоединился благотворительный детский фонд «Виктория», помогающий детям-сиротам обрести семью. Фондом создана школа приемных родителей, которая готовит к усыновлению. Для таких семей проводятся очные и заочные занятия, индивидуальные консультации психологов, с детьми работают арт-терапевты. Есть также клуб приемных родителей, где проходят занятия, направленные на укрепление и улучшение отношений в приемной семье. Средства идут на обеспечение работы специалистов и организацию курсов.

Благотворительный сервис на mos.ru

Сделать пожертвование можно на странице благотворительного сервиса на mos.ru. Для этого достаточно выбрать одну или несколько программ и желаемую сумму перевода.

Кроме того, сервис позволяет настроить автоплатеж, чтобы помогать регулярно. Сделать это можно после перевода средств, нажав на кнопку «Подключить автоплатеж» на странице с результатом оплаты. Необходимо выбрать периодичность и дату списания, а также сумму и способ оплаты. Также благотворительный сервис доступен в разделе «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва».

От автоплатежа до подбора программы: пять полезных функций благотворительного сервиса на mos.ru

Благотворительный сервис на mos.ru — совместный проект столичных Департамента информационных технологий и Комитета общественных связей и молодежной политики, реализуемый при поддержке Общественной палаты города Москвы. С помощью сервиса горожане могут поддержать детей и взрослых, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностями здоровья, бездомных животных и многих других, кто нуждается в помощи.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

