Для резидентов ТОР расширился перечень видов экономической деятельности

Правительство расширило перечень видов экономической деятельности, доступных для инвесторов территорий опережающего социально-экономического развития, так называемых ТОР, созданных в моногородах. Соответствующее постановление разрабатывалось Минэкономразвития России совестно с экспертным сообществом, профильными ведомствами и регионами.

«У резидентов ТОР открылись новые возможности для реализации проектов в сферах сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства, текстильной промышленности, полиграфической деятельности, химической продукции, фармацевтики. Теперь более 1200 резидентов 89 ТОР в моногородах, где уже создано более 91 тысячи рабочих мест, смогут реализовывать проекты в любых сферах деятельности за исключением производства подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовой и розничной торговли, финансовых услуг, страхования, аренды, лизинга, а также деятельности компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По словам замминистра, ранее для каждой территории опережающего развития действовал строго определённый перечень разрешённых видов деятельности.

Например, на 5 ТОР в Республике Татарстан было разрешено вести от 16 до 26 видов деятельности. Изменения в законодательстве расширили этот перечень на более чем 40 видов деятельности. В том числе в области строительства, информатизации и связи, транспортировки и хранения, здравоохранения, социальных услуг, культуры и спорта, организации досуга и развлечений, гостиниц и предприятий общественного питания, профессиональной, научной и технической деятельности.

«Расширение перечня видов экономической деятельности позволит привлечь новых резидентов в моногорода, а также реализовать действующим предприятиям новые проекты. Данное решение выравнивает конкурентные возможности между ТОР и будет способствовать реализации значимых проектов, созданию новых рабочих мест и дальнейшему развитию наших моногородов», – отметил заместитель Премьер-министра – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

«На 1 ТОР в Волгоградской области было разрешено вести 14 видов деятельности. Изменения в законодательстве расширили этот перечень на более, чем 50 видов деятельности. В ТОР «Михайловка» благодаря принятому решению уже открылся первый завод по производству битумных смесей. Объем инвестиций в проект на сегодняшний день превышает 250 миллионов рублей. На предприятии смогут выпускать более 90 тысяч тонн битума в год. Пока здесь трудятся 36 человек, после расширения производства создадут еще 38 рабочих мест», – прокомментировала председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.

«В Иркутской области действует четыре территории опережающего развития, причем для резидентов одной из них расширили перечень разрешенных видов деятельности еще в начале этого года.

Распространить это решение на все ТОРы было логичным и долгожданным решением. Наша задача – сделать четыре моногорода территорией активного развития разнообразного бизнеса. И территория опережающего развития с ее льготными налоговыми ставками – один из основных инструментов реализации этой задачи, а принятые изменения помогут привлечь в нее еще больше новых резидентов», – прокомментировал Первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

