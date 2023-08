Город выставит на торги участок для строительства кафе в Молжаниновском районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставит на торги по аренде земельный участок в Молжаниновском районе под строительство кафе или ресторана площадью более 760 квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«На торги планируется выставить земельный участок в Охтинском проезде на севере столицы площадью 0,15 гектара. На нем можно будет возвести здание площадью до 765 квадратных метров и открыть там кафе или ресторан», — отметил он.

В свою очередь Анастасия Пятова, руководитель Москомстройинвеста, отметила, что сейчас земельный участок свободен от застройки. Он располагается недалеко от перекрестка Ленинградского и Международного шоссе и имеет хорошую транспортную доступность.

Количество предприятий общественного питания в Москве с 2010 года выросло в 3,5 раза. Сегодня в городе работает 20,9 тысячи кафе, баров, ресторанов и закусочных, рассчитанных на 840,7 тысячи посадочных мест.

Информацию о выставляемых на торги земельных участках, лотовую документацию, подробные характеристики, а также данные о процедуре аукционов можно найти на инвестиционном портале Москвы.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

