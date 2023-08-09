В строящемся корпусе поточных аудиторий НГУ завершаются монолитные работы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk

На территории будущего кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета завер шаются монолитные работы в пятиэтажном корпусе поточных аудиторий площадью более 16 тысяч к v. м. Строители приступили к возведению монолитных конструкций четвертого этажа, к работам по черновой отделке помещений, кладке внутренних перегородок и устройству внутренних инженерных систем, сообщает пресс-служба ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Корпус поточных аудиторий – самый большой объект второй очереди строительства кампуса мирово го уровня НГУ, ведущегося в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нац ионального проекта «Наука и университеты». В здании также разместятся студенческий проектный центр и научная библиотека. Корпус будет соединен надземным переходом с учебным корпусом №1 и будет оснащен самым со временным учебным, инженерным и лабораторным оборудованием.

Помимо корпуса поточных аудиторий, в рамках второй очереди возводятся еще два объекта – научно- исследовательский центр и учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ. По информации пресс-службы «Единого заказчика», в настоящее время строители разрабатывают котлова н под здания и параллельно ведут работы по устройству фундаментной плиты.

Ввод трех новых зданий в эксплуатацию ожидается в 2025-2026 гг.

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