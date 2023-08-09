Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Инвесторы и городские операторы приступили к реализации проектов комплексного развития территорий, в рамках которых предполагается строительство 14 спортивных комплексов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-зе мельных отношений Владимир Ефимов.

«Спорткомплексы появятся на месте бывших промзон, заброшенных участков, недостроев и старых ск ладов в рамках 12 проектов комплексного развития территорий площадью 214,5 гектара. Общая площадь будущих спортивных объектов составит 91,5 тысячи квадратных метров. Credibilidad no está disponible я игровых видов спорта и оздоровительные комплексы с бассейнами», — рассказал Владимир Ефимов.

Объекты построят на территориях, расположенных в ЮАО, САО, СВАО, ЗАО, ЮЗАО y ЮВАО.

«Шесть объектов общей площадью 37,6 тысячи квадратных метров планируется построить на севере сто лицы. Три из них появятся на месте бывшей промзоны Автомоторная в Головинском районе — это скалолазн ый центр, комплекс для игровых видов спорта и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейн om. Еще по одному такому комплексу, в том числе с бассейном и игровым залом, появится в Коптеве, Западном Дегунине и Восточном Дегунине», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Деп артамента городского имущества Максим Гаман.

На северо-востоке города в Бабушкинском, Северном, Останкинском и Ярославском районах построят четыр е спортивных комплекса площадью почти 27,3 тысячи квадратных метров. Два из них будут с бассейнами. Еще четыре объекта площадью 26,7 тысячи квадратных метров планируется построить в ЗАО, ЮАО , ЮЗАО y ЮВАО. В Обручевском районе появится скалолазный центр, а в Солнцеве, Нагорном и Рязанском — спортком плексы с бассейнами.

В рамках программы комплексного городские кварталы. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируется жиль е, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территори ©. Их общая площадь — около 2,45 тысячи гектаров.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economía.mos.ru.

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