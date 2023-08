Встреча ректора МГУ с председателем Правительства России

Source: MIL-OSI Russian Language News

9 августа состоялась рабочая встреча ректора Московского университета академика В.А. Садовничего с председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным.

Во вступительном слове премьер-министр отметил, что Московский университет является одним из ведущих университетов страны, который занимает ведущие места в международных образовательных рейтингах. «Но самое важное, что его выпускники трудятся очень успешно и достигают замечательных результатов во всех сферах – экономике, науке, промышленности, государственном управлении. У нас очень много сотрудников, в том числе и вице-премьеры, и министры, которые закончили Московский государственный университет. И с огромной теплотой относятся к своему университету», – сказал М.В. Мишустин.

В.А. Садовничий поблагодарил премьера за неизменно конструктивное отношение к Московскому университету. «Вы не раз бывали в университете, в нашей школе для одарённых детей, а также в нашем филиале в Сарове. Огромное Вам спасибо за внимание к образованию, к высшему образованию», – сказал ректор.

Ректор напомнил, что Московский университет действительно является старейшим университетом нашей страны, который сыграл огромную роль в истории государства. В 2025 году университет отметит свое 270-летие, подготовка к данному юбилею ведется во исполнение указа Президента Российской Федерации.

По словам В.А. Садовничего, университет с самого начала исповедовал принцип доступности и фундаментальности образования. Многие российские университеты были созданы по инициативе или при содействии профессоров и выпускников Московского университета. Сегодня МГУ – это почти 100 тысяч человек, из них половина – это студенты; мощный научный потенциал – 5 тысяч профессоров и преподавателей, 4,5 тысячи научных сотрудников, 15 научных институтов. «У нас 300 академиков, 12 членов президиума академии наук, три вице-президента академии. Все они профессора Московского университета. Этот комплекс обеспечивает фундаментальное и глубокое образование», – подчеркнул В.А. Садовничий.

Ректор добавил, что около 20 факультетов было создано в последние годы, отвечая на вызовы времени и предвидя потребность страны в настоящих инженерных кадрах. Четыре из них — по направлению фундаментальной инженерии. Сейчас Московский университет ежегодно обеспечивает десятую часть всех научных публикаций в России. Чтобы сохранять темпы развития, наращивать научно-образовательный потенциал, в университете созданы семь междисциплинарных научно-образовательных школ, которые интегрируют потенциал сразу 5-7 факультетов и институтов. В школах работают полторы тысячи сотрудников, читаются 300 междисциплинарных курсов. «Студенты выбирают их сами, но обязательно по другому направлению, по другому факультету. Математик должен слушать биологию и так далее. Это обеспечивает хорошее фундаментальное образование. И поэтому наши выпускники, безусловно, очень хорошо подготовлены. У нас 6-летнее образование. У нас большая часть – это либо специалитет – 6 лет, либо интегрированная магистратура, когда к 4 годам бакалавриата добавляется еще 2 года подготовки в магистратуре по тому же направлению», – сказал ректор МГУ.

В.А. Садовничий также проинформировал председателя Правительства России о работе по созданию научно-технологической долины Московского университета. Он отметил, что этот проект уже состоялся: успешно строятся и вводятся в эксплуатацию корпуса, формируется круг компаний-резидентов. «У нас корпус “Ломоносов” принят. Президент России Владимир Владимирович Путин был на открытии этого корпуса 25 января этого года. Ещё один корпус достраиваем. И в целом, это будущее технологий Московского университета, будущее технологий страны», – заверил В.А. Садовничий.

М.В. Мишустин напомнил, что, объявляя Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации, президент В.В. Путин подчеркнул особую значимость научных исследований, изысканий для будущего нашей страны. Премьер добавил, что государственная программа научно-технологического развития предусматривает более 1 трлн расходов на эти нужды. «Это серьёзные значимые средства для того, чтобы поддержать в том числе и научные изыскания в этой сфере», – подчеркнул глава кабинета министров.

Отметив, что в МГУ достаточно давно работают над программой по фундаментальной инженерии и намерены разработать целый образовательный стандарт по этому профилю подготовки, М.В. Мишустин подчеркнул, что «на самом деле это очень важно, потому что фундаментальная инженерия – это целый комплекс прикладных программ, фундаментальной математики, прикладных вещей, инженерных дисциплин и наук». «Это очень непростая задача сегодня», – отметил премьер-министр.

В.А. Садовничий подтвердил, что, действительно, «современная инженерия – это материалы, это физика, химия, биология, психология и многое другое». Именно это понимание лежало в основе реализованной в Московском университете идеи создания факультетов фундаментальной инженерии. Первым из них был факультет наук о материалах. Ректор отметил, что вначале были определенные сомнения: «казалось бы, Московский университет, классический университет, а факультет – наук о материалах». «Сегодня это один из самых популярных факультетов. К 4-му курсу его студенты печатают по десять научных работ по тематике будущего – композитам, новым материалам, высоким температурам», – отметил ректор. – Потому что и физика, и химия, и механика, и математика, всё это объединено.»

Еще одним факультетом по профилю фундаментальной инженерии является факультет биоинженерии и биоинформатики. Его создавал и возглавил знаменитый академик Владимир Петрович Скулачёв, недавно ушедший от нас. «И этот факультет тоже самый популярный, потому что это генетика, это работа с клеточным материалом, регенерация тканей, и всё это требует и математику, и в том числе нейронных сетей», – добавил В.А. Садовничий. Ректор напомнил, что, еще будучи в аспирантуре механико-математического факультета он понял, что будущее биологии, генетики именно за общими исследованиями в области математики.

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии Московский университет изначально создавал в подмосковной Черноголовке, на базе институтов Академии наук. Соответствуя своему названию, факультет занимается подготовкой специалистов в области высоких температур, взрывов, там, где большие мощности, давление. Работа в таких агрессивных средах требует применения достижений всех наук. Сегодня этот факультет возглавляет известный академик Ю.Г. Горбунова. Она предложила новый стандарт подготовки специалистов по профилю фундаментальной инженерии. «Этот стандарт пока не принят, но мы будем настаивать на его принятии», – отметил ректор МГУ. Также В.А. Садовничий выразил заинтересованность принять участие в федеральном проекте создания передовых инженерных школ, отметив готовность войти в него не как технический, а именно как классический университет с расширенным набором возможностей и компетенций. В.А. Садовничий заметил, что в этом стремлении МГУ поддержат и другие классические университеты с мощным потенциалом. «Это действительно ответ на вызовы времени», – добавил ректор.

М.В. Мишустин выразил уверенность, что новая специальность будет востребована ребятами, потому что сейчас имеются колоссальные потребности в грамотных, умных, современных инновационных инженерах. «И вот этот комплекс всех специальностей, наук, дисциплин, о которых вы сказали, даст возможность, в том числе, на рынке труда ребятам выбрать самые интересные направления», – сказал премьер-министр. Председатель Правительства также обратил внимание на то, что сейчас очень низкий уровень безработицы, но при этом достаточно востребованы квалифицированные кадры – «это всегда бриллиант научных заведений, заводов, фабрик, компаний».

В заключительной части встречи М.В. Мишустин подтвердил намерение дать поручение Министерству науки и высшего образования по интеграции предложений Московского университета в федеральный проект развития 30 передовых инженерных школ и создания национального образовательного стандарта по профилю фундаментальной инженерии. Премьер также пожелал удачи университету, как его профессорско-преподавательскому составу, руководству, так и студентам, первокурсникам.

В.А. Садовничий заверил М.В. Мишустина, что подготовка к новому учебному году, а также работы в рамках организации 270-летия Московского университета идут по графику, а также поблагодарил премьер-министра за огромную поддержку главного университета со стороны Правительства.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.04.2021 г. № 203 «О праздновании 270-летия Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.07.2021 № 1892-р образован организационный комитет по подготовке юбилейных мероприятий, который возглавил ректор МГУ академик В.А. Садовничий, утверждена его рабочая программа. В нее вошли крупные общеуниверситетские события, развитие инфраструктурного комплекса Московского университета, издание научной и просветительской литературы. Кроме того, в 2025 году на новой территории МГУ в соответствии с поручением главы государства должно быть завершено развертывание инфраструктуры научно-технологической долины университета – ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».

