Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 90 процентов тепловых сетей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«С начала проведения летних профилактических работ подготовили к отопительному сезону свыше 90 процентов магистральных и разводящих тепловых сетей. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок — к 1 сентября», — рассказал Петр Бирюков.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на тепловых сетях проводят гидравлические и температурные испытания. В полном объеме они начинаются после завершения отопительного сезона, именно на время их проведения временно отключают горячую воду.

Главная задача этих испытаний — заранее определить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

В общей сложности сотрудники ПАО «МОЭК» проведут испытания на более чем 17 тысячах километров магистральных и разводящих тепловых сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI