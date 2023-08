Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 500 заявок принято на соискание премии «Лучший промышленный дизайн России». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В столице активно развивается направление промдизайна. Сергей Собянин ранее объявил об учреждении премии «Лучший промышленный дизайн России». Ее цель — популяризировать промдизайн среди производственных предприятий страны, стимулировать его развитие, а также выявить достижения в этой области.

«Промышленный дизайн помогает предприятиям оптимизировать производственные процессы, сокращая затраты на разработку и выпуск продукции. В столице создается благоприятная среда для развития этого направления. Прием заявок на соискание премии начался 10 июля и завершился 31 июля. За это время мы зарегистрировали свыше 500 заявок из 36 регионов России в восьми категориях. В конце августа в Москве определят лучших — они смогут разместить на своей продукции специальный знак лауреата, который повысит статус изделия и продемонстрирует положительную оценку экспертов», — отметил Владимир Ефимов.

Специалисты оценят мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек и обувь в двух номинациях, таких как «Дизайн-продукт» и «Дизайн-прототип». Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» определит народное голосование.

«Выбрать лучший промышленный дизайн России может любой желающий — все заявки на участие прошли модерацию и опубликованы на официальном сайте конкурса. Сделать это можно при помощи народного голосования, которое определит обладателя приза зрительских симпатий и продлится до 11 августа 2023 года включительно», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Москва активно развивает направление промышленного дизайна. Так, в мае 2023 года в городе был открыт проект «Промышленный дизайн в Москве», в рамках которого сотрудники предприятий могут оценить функции направления в промышленности, рассмотреть его с точки зрения инструмента промышленного развития и обменяться опытом со специалистами. В мероприятиях принимают участие сотрудники предприятий и студенты профильных колледжей.

Кроме того, в этом году в «Московской технической школе» открылись курсы по направлению «Промышленный дизайн». На них сотрудники предприятий могут повысить свои компетенции в работе с визуально-функциональной составляющей промышленных изделий.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое, а также активно внедряют инновации.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Сергей Собянин, Денис Мантуров и Ольга Любимова подписали Меморандум о развитии промышленного дизайна в Москве

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI