Более 270 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости появится за пределами ТТК

За первую половину 2023 года город заключил 18 дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) с инвесторами, которые построят коммерческие объекты и создадут дополнительные рабочие места. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В первый год аренды земельного участка инвесторы должны внести дополнительный повышенный платеж. Его размер зависит от площади возводимого объекта. В Москве с 2019 года для девелоперов, которые строят коммерческую недвижимость за границами ТТК, такой платеж отменен.

«Льгота позволяет инвесторам снизить затраты на строительство коммерческой недвижимости, а столице получить новые рабочие места для жителей. За январь — июнь 2023 года город заключил с девелоперами 18 дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков площадью 20,8 гектара. По ним за пределами Третьего транспортного кольца появятся кафе, рестораны, отделения банков, паркинги, торговые и деловые центры и другие объекты. Общая площадь недвижимости — почти 271 тысяча квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Москва строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Новые коммерческие объекты появляются за пределами центра столицы вблизи жилых районов. В результате горожане смогут тратить меньше времени на дорогу до работы.

«Больше всего новых объектов благодаря оформленным в 2023 году соглашениям появится в ТиНАО — 86,5 тысячи квадратных метров на участках площадью 11,3 гектара. На западе столицы возведут 72,5 тысячи квадратных метров недвижимости на территории площадью почти 7,8 гектара. На юге города инвесторы построят 55,2 тысячи квадратных метров коммерческих объектов на 2,6 гектара земли», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Коммерческая недвижимость появится на юго-западе столицы — 20,8 тысячи квадратных метров, на северо-востоке — 17,5 тысячи квадратных метров, в районах Центрального административного округа, выходящих за пределы ТТК, — почти девять тысяч квадратных метров. Также объекты возведут на юго-востоке, северо-западе, севере Москвы и в Зеленограде.

