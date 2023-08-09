Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В Москве растет популярность онлайн-магазинов, повышается востребованность сервисов бесконтактной д оставки. Чтобы сделать получение заказов максимально комфортным, город развивает проект «Московский постамат». Основное преимущество таких устройств — шаговая доступность: жители дома могут получить интернет-заказ прямо у себя в подъезде в любое удобное время.

«Постаматы стали трендом в развитии доставки в мегаполисах. Практика их применения в Москве показала, что они удобны в использовании, а система идентификации к урьеров гарантирует их безопасность при установке в подъездах домов и общественных местах — мы то чно знаем, кто доставляет заказ. Проект не стоит на месте: всего в столице планируется установить до 10 тысяч постаматов. В ближайшем будущем в московских постаматах можно будет получить документы — результат оказания государственных услуг, что, в свою очередь, сделает их доступнее для жителей, а взаи модействие с государством — еще проще», — рассказал

Евгений Данчиков, Министр Правительства Москвы, начальник Главконтроля.

n Московском урбанистическом форуме Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентство инноваций Москв ы совместно с Главконтролем подробно рассскажут о проекте и предоставят горожанам возможность подат ь заявку на установку постамата в своем доме.

«Проект “Московский постамат” помогает развивать общегородскую сеть постаматов и позволяет сделат ь доставку онлайн-заказов жителям столицы удобнее. С момента запуска проекта было установлено более 330 устройств, в том числе в культурно-досугов ых и социальных учреждениях. Число полученных через них заказов достигло 20 тысяч», — отметил руководитель столичного Депа ртамента предпринимательства и инновационного развития

Алексей Фурсин.

Кроме проекта «Московский постамат», на площадках Московского урбанистического форума также можно посмотреть выставку столичного транспорта, ознакомиться с экспозициями, посвященными здравоохране нию и образованию, принять участие в различных мастер-классах и стать частью масштабного летнего festejo.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникально й экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других о траслей социальной сферы Москвы. Здесь будут проходить лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореали зации и здоровье, а известные артисты проведут бесплатные концерты. Подробнее ознакомиться с программой Московского урбанистического форума, а также с экспозиция ми выставочного пространства можно на официальном сайте.

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