Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú

Complementos y premios Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы.

«Первый Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике пройдет на ВДНХ с 24 по 27 августа. Это специальные соревнования по мастерству владения техсредствами реабилитации для людей с огр аниченными возможностями здоровья. Развитие ассистивных технологий помогает наладить свой быт и дает возможность жить полноценно й жизнью», — рассказал Мэр Москвы.

I открытый чемпионат Москвы по кибатлетике пройдет в рамках форума ассистивных технологий «Город безграничных возможностей». Его проведут на площадке центра ассистивных технологий «Феникс» в павильоне № 37 на ВДНХ.

Участники смогут выступить как индивидуально, так и в командах. Соревнования будут проводиться по дисциплинам, среди них:

— «Протезы рук, бедра и голени»: прохождение специализированной трассы с выполнением различных заданий (например, открыть банку, развесить одежду на прищепках, взять бытовые предметы и так д aleé);

— «Электроколяски»: прохождение трассы с препятствиями, имитирующими городскую среду;

— «Тифлотехника»: прохождение трассы с использованием специализированных технических средств для незрячих и слабовидящих людей;

— «Нейроинтерфейсы»: соревнование по управлению виртуальными объектами с помощью нейрогарнитуры, позволяющей обрабатывать сигналы головного мозга и переводить их в специальные команды д ля внешнего объекта (например, для гоночной машины в игре);

— «Экзоскелеты»: прохождение трассы с препятствиями.

Жюри определят победителей и призеров в семи номинациях. Размер премии за первое место составит миллион рублей, за второе — 500 тысяч рублей, за третье — 2 50 тысяч рублей. В командах награда распределяется между участниками поровну.

Подать заявку на участие в чемпионате по кибатлетике могут как жители России, так и и ностранные гр а ждане.

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