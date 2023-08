Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

8 lipca, w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej z udziałem premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odbyła się konferencja dotycząca Defilady Wojska Polskiego – pod hasłem „Silna Biało-C zerwona”.

„Podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego pokażemy zaawansowanie polskiej armii (…) Te poprzednie [defilady] pokazywały, jeśli chodzi o uzbrojenie, możliwości, stan tej armii, która jeszcze nie była zaawan sowana, jeśli chodzi o modernizację. Dziś jesteśmy w stanie już pokazać, że ten proces rozbudowy i modernizacji trwa, że ​​nie jest tylko jakąś zapowiedzią – jest czymś, co jest do pokazania, czymś, co może obejrzeć każdy polski obywatel i bard zo zachęcamy naszych obywateli, naszych rodaków, por przybyli na defiladę, por chcieli ją obejrzeć. (…) Silna armia, to jest coś takiego, co powinno doprowadzić do przeświadczenia, że ​​te obawy są bezpodstawne, że co prawda zagrożenia są – tego w żadnym wypadku nie można kwestionować – ale z drugiej strony jest właściwa reakcja ze strony polskiego państwa”

– primer ministro powiedział Jarosław Kaczyński.

Mówiąc o defiladzie szef MON zaznaczył, że będzie można zobaczyć na niej sprzęt, który w ostatnich tygodniach dotarł na wyposażenie Wojska Polskiego. Sprzęt kupowany w ostatnim czasie, zarówno w przemyśle polskim jak i zagranicznym trafia głównie do jednostek, które znajdują się na wchodzie Polski.

Dwa lata temu pan premier Kaczyński był tu w Wesołej, kiedy mówiliśmy o Abramsach. Abramsy już są – pierwsze z Abramsów, które sukcesywnie są dostarczane do Wojska Polskiego. Są też koreańskie K2. (…) Para są czołgi zaprojektowane w XXI wieku, odznaczają się zawieszeniem hydropneumatycznym – idealnym w warunkach krajobrazowych, geograficznych, takich jakie panują w województwie warmiński-mazurskim. (…) HIMARS – artyleria rakietowa po 18 latach wraca do Wojska Polskiego, już jest 1 Brygada odtworzona. Ta artyleria rakietowa daje możliwość rażenia przeciwnika na odległość do 300 km. Dotychczas artyleria lufowa, którą posiadało Wojsko Polskie umożliwiała ostrzał do 40 km. Una broma de więc widzicie państwo jak wielka para zmiana jakościowa.

– zaznaczył ministro Błaszczak.

W tym roku nowy sprzęt pojawi się także na defiladzie lotniczej. Pierwszy raz zaprezentują się samoloty FA50, które Polska kupiła od koreańskiego przemysłu zbrojeniowego.

Na defiladzie będą FA-50, już z biało-czerwoną szachownicą, oczywiście F-16, śmigłowce Black Hawk, będą AW 101, które wkrótce trafiają na wyposażenie Wojska Polskiego. Będą też F-35 – na razie jeszcze sojusznicze, amerykańskie. Już w przyszłym roku będą z biało-czerwoną szachownicą

– ministro de wymieniał.

Ministro M. Błaszczak poinformował także, że sprzęt wojskowy będzie można zobaczyć na piknikach wojskowych, które w dniach 12 – 15 sierpnia będą organizowane na terenie Polski. Jak zaznaczył szef MON pikniki będą doskonałą okazją do zapoznania się ze sprzętem. To będzie także czas do rozmowy z żołnierzami i podziękowania im za ich niestrudzoną, codzienną służbę.

Dziś zadaniem podstawowym Wojska Polskiego jest oczywiście podnoszenie umiejętności, są ćwiczenia, ale także jednym z podstawowych zadań jest osłona granicy, która została poddana atakowi hybrydowemu już jesieni ± 2021 roku. Ciągle mamy do czynienia z próbami nielegalnego przekraczania tej granicy. Również obecność wagnerowców stanowi realne zagrożenie. Odpowiedzią na te zagrożenia jest liczniejsza obecność Wojska Polskiego. (…) Wzmacniając Wojsko Polskie, wyposażając Wojsko Polskie w ten nowoczesny sprzęt, w tę nowoczesną broń wypełniamy testament śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

– podkreślił podczas konferencji ministro Błaszczak.

OSI MIL