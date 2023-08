08.08.2023 Wesoła Zapraszamy na defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego – zobacz najnowocześniejszy sprzęt naszej zmodernizowanej armii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Zapraszamy na defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego – zobacz najnowocześniejszy sprzęt naszej zmodernizowanej armii08.08.2023

15 de julio de 2023 r. na warszawskiej Wisłostradzie odbędzie się wielka defilada Wojska Polskiego. Z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej, a zarazem Święta Wojska Polskiego, zaprezentujemy najnowszy sprzęt, w który wyposażamy Siły Zbrojne RP. Na defiladzie pojawi się aż 200 jednostek sprzętu wojskowego i 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy. Premier Jarosław Kaczyński podkreślił, że ta defilada będzie szczególna, ponieważ zaprezentuje ona modernizację naszego wojska, którą realizujemy, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie.

Święto Wojska Polskiego – tradycja i historyczne zwycięstwo żołnierza polskiego

W sierpniu 1920 r., polskie wojska pokonały rosyjskiego najeźdźcę w Bitwie Warszawskiej. A historyczne zwycięstwo nad bolszewicką armią obroniło niepodległość naszej Ojczyzny, a także obroniło Europę przed komunistyczną Armią Czerwoną. W Święto Wojska Polskiego hołdujemy determinacji polskiego żołnierza do obrony naszego kraju, a także dowódcom, którzy na sercu mają dobro Polski. Premier Jarosław Kaczyński zaznaczył, że dziś mamy do czynienia z podobnymi czasami, gdzie silna armia jest gwarantem dalszego rozwoju państwa.

Dynamicznie rozwijamy polskie wojsko – najnowocześniejszy sprzęt pojawi się na defiladzie

Desde 2015 r. Siły Zbrojne RP rozwinęły się, dzięki wielu decyzjom i inwestycjom w obronność. Ustawa o obronie Ojczyzny to podstawa do rozbudowy naszego potencjału obronnego. Odtwarzamy jednostki wojskowe, które były wcześniej likwidowane, zwiększamy stan osobowy naszego wojska oraz kupujemy najnowocześniejszy sprzęt.

– Dziś jesteśmy w stanie już pokazać, że ten proces rozbudowy i modernizacji trwa, że ​​nie jest tylko jakąś zapowiedzią. Jest czymś, co jest do pokazania właśnie, czymś co może obejrzeć każdy Polski obywatel. Bardzo zachęcamy naszych obywateli, naszych rodaków, por przybyli na defiladę, por chcieli ją obejrzeć. Para naprawdę będzie bardzo interesujące – zaprosił wszystkich Polaków premier Jarosław Kaczyński.

Na defiladzie w Warszawie pojawią się m.in. najnowsze czołgi Abrams i K2, a także Kraby i HIMARS-y. Wisłostradą przejdą żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, a na niebie będzie można zobaczyć nowoczesne samoloty wojskowe..

Inwestycje w bezpieczeństwo – gwarancja rozwoju naszego kraju i dobrobytu obywateli

Premier Jarosław Kaczyński zaznaczył, że siła zbrojna jest gwarancją tego, por nasz kraj mógł się rozwijać. Przez ostatnie lata nadrabialiśmy wielkie historyczne straty, które spowodowały, że pod wieloma względami byliśmy przez wiele lat daleko za Europą. Dziś jesteśmy krajem na europejskim poziomie, a wskaźniki pokazują, że nasz dynamiczny rozwój podniósł jakość życia wszystkich Polek i Polaków. To właśnie dlatego tak ważne są wysiłki w rozwój obronności – dziś jesteśmy na dobrej drodze i musimy być gotowi tego bronić.

