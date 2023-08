Шесть компаний — резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» стали победителями конкурса Российского научного фонда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Шесть предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали победителями конкурса технологических предложений Российского научного фонда по направлению «Микроэлектроника». Среди 56 отобранных жюри проектов 14 являются разработками компаний — резидентов особой экономической зоны. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чтобы внедрять прорывные разработки в электронной промышленности, необходима кооперация науки, бизнеса и государства. Некоторые направления отрасли требуют совместной работы всех участников рынка. Для решения этой задачи Российский научный фонд объявил конкурс по отбору технологических предложений. Производителям микроэлектроники предложили представить проекты, реализация которых, по их мнению, необходима для дальнейшего развития отрасли.

«В кластер микроэлектроники ОЭЗ “Технополис Москва” входит 32 предприятия, которые занимаются инновациями, не имеющими аналогов в России и мире. В 2022 году они вложили в свое развитие около трех миллиардов рублей, а всего за время деятельности в ОЭЗ Москвы — более 40 миллиардов рублей. На конкурс от представителей отрасли поступило 183 технологических предложения, содержащих 294 проекта. В шорт-лист вошло 56 разработок, из них 14 принадлежат шести предприятиям особой экономической зоны столицы», — рассказал Владимир Ефимов.

Стратегические инициативы Президента России в научно-технологической сфере, в рамках которых был проведен конкурс Российского научного фонда, станут еще одной движущей силой развития отечественной, в то числе столичной, микроэлектроники.

«Налоговые льготы, которые получают резиденты, развитая инфраструктура, благоустроенная общественная среда оказывают мощную поддержку производителям. В 2022 году представители отрасли микроэлектроники ОЭЗ “Технополис Москва” получили льготы на 406,9 миллиона рублей. На каждый рубль предоставленных резидентам налоговых льгот 44,6 рубля пришлось на инвестиции, которые компании направляли на свое развитие», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев уточнил, что среди победителей конкурса компании «Микрон», «Эпиэл», «ЗНТЦ», «НИИМЭ», «Завод Протон» и «Лассард». Наибольшее количество разработок — пять — представил Зеленоградский нанотехнологический центр.

На следующем этапе будет объявлен конкурс, на котором выберут исполнителей опытно-конструкторских и технологических работ по победившим технологическим предложениям. Проекты профинансирует Российский научный фонд, гранты составят от 10 миллионов до 30 миллионов рублей. Максимальный срок реализации проекта — три года.

Флагманом столичной промышленности является особая экономическая зона «Технополис Москва». Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из них около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

