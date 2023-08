Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Исследователи из НИУ ВШЭ проанализировали, почему человек чувствует себя счастливее, когда помогает другим. Оказалось, что радость обусловлена разными причинами в зависимости от того, кому мы помогаем — близким или посторонним. И в том и в другом случае счастье приносит моральное удовлетворение хорошим поступком, но помощь близким также связана с удовлетворением потребности в принадлежности и принятии другими людьми, а незнакомцам — с чувством независимости. Результаты опубликованы в Journal of Social and Personal Relationships. Взаимопомощь и забота людей друг о друге характерны для всех человеческих сообществ. При этом просоциальное поведение, то есть поведение, направленное на помощь другому человеку или группе, приносит пользу не только конкретному адресату и обществу, но и тому, кто помогает. Исследования подтверждают, что если человек тратит свои деньги или время на других, пусть даже в самой малой степени, то он чувствует себя счастливее.

Также читайте

Помогая другим, человек удовлетворяет свои базовые психологические потребности: он понимает, что способен справляться с достаточно сложными задачами (потребность в компетентности), может поступать свободно (потребность в автономии), чувствует связь с другими людьми (потребность в значимых межличностных отношениях). Кроме того, радость приносит ощущение, что человек поступил правильно. Однако помощь близким и посторонним людям может различаться. Как правило, заботясь о близких, мы тратим больше сил и эмоций, чем когда помогаем посторонним: помочь родственнику собрать важные документы и подсказать незнакомцу дорогу до станции — задачи разного уровня.

Также читайте

Исследователи факультета социальных наук НИУ ВШЭ Инна Девятко и Екатерина Настина проанализировали, как связаны счастье, просоциальное поведение и базовые психологические потребности человека. Учёные провели два эксперимента с участием более 400 добровольцев. Участников произвольно разделили на три группы: в первой испытуемые описывали примеры помощи друзьям или родным. Во второй вспоминали, как они помогали незнакомцам. Третья группа была контрольной: участников просили описать поход в магазин или свои планы на неделю. Затем авторы работы сравнивали степень удовлетворённости психологических потребностей и показатели субъективного благополучия участников (то есть как они сами оценивают качество своей жизни) первых двух групп с контрольной.

Также читайте

Первый эксперимент в рамках исследования опирался на собственные воспоминания испытуемых. Результаты показали, что помощь близким и незнакомым людям в одинаковой степени приносила чувство морального удовлетворения, а забота о близких при этом укрепляла чувство принадлежности, близости с другими людьми. Второй эксперимент был построен иначе: испытуемых в первых двух группах попросили помогать другим в течение недели и затем описать самый значимый добрый поступок. При сравнении уровня психологического благополучия и степени удовлетворённости базовых потребностей с контрольной группой результаты оказались противоречивыми. Лишь в ситуациях помощи близким было заметно укрепление связи с другими людьми. Моральная удовлетворённость и субъективное благополучие экспериментальных групп не отличались значимо от контрольной.

Помощь близким и посторонним иногда сильно различается. В качестве примера помощи незнакомцам люди чаще всего вспоминали, как они придержали дверь, подсказали правильную дорогу или помогли донести до машины тяжёлую сумку, однако эти ситуации редко упоминались в отношениях с близкими людьми. Очевидно, такие поступки воспринимаются как само собой разумеющееся, а не как реальная помощь, а потому не делают нас счастливее.

Учёные решили уточнить результаты второго эксперимента и учесть базовую потребность человека в компетентности. При одинаковом уровне оценки действенности своего поступка стало заметно, что люди, которые помогали другим, всё же чувствовали большую моральную удовлетворённость и удовольствие, чем те, кто занимался повседневными делами. Кроме того, у них повышалась степень удовлетворенности потребности в автономии.

Любая помощь, и близким, и посторонним, помогает нам чувствовать себя лучше. При этом забота о родных и друзьях приносит радость от укрепления нашей связи с ними, а помощь незнакомцам помогает ощутить себя свободными и независимыми.

8 августа

Подпишись на IQ.HSE

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI