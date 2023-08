С начала года город принял в собственность более 100 бесхозяйных объектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первой половине этого года город принял в собственность более 100 бесхозяйных объектов общей площадью почти 130 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В первом полугодии 2023 года признано право собственности города на 106 бесхозяйных объектов недвижимости площадью около 130 тысяч квадратных метров — это 74 здания и 32 элемента инженерной инфраструктуры. Благодаря этому сооружения можно будет вовлечь в хозяйственный оборот, а коммунальные объекты обслуживать надлежащим образом», — рассказал он.

Так, во втором квартале этого года было признано право собственности города на 66 объектов площадью 100 тысяч квадратных метров, в первом квартале — на 40 объектов площадью 30 тысяч квадратных метров. Всего за полгода в суды подано 246 заявлений о признании прав собственности города на бесхозяйные объекты.

Например, в первом полугодии город принял в собственность фонтан площадью 1,4 тысячи квадратных метров, расположенный в сквере Девичьего поля в Хамовниках недалеко от Новодевичьего монастыря. В центре столицы на улице Пресненский Вал признано право собственности города на двухэтажное здание площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, которое длительное время не эксплуатировалось. В районе Выхино-Жулебино в собственность города перешло сразу три ветхих сооружения — постройки суммарной площадью 1,1 тысячи квадратных метров, находящиеся около станции метро «Лермонтовский проспект».

Имущество считается бесхозяйным, если у него нет собственника, он неизвестен или отказался от объекта. Здания, в которые есть свободный доступ посторонним лицам, а также объекты инженерной инфраструктуры, обслуживанием которых никто не занимается, могут создавать угрозу безопасности москвичей. Город выявляет такие объекты и оформляет их в собственность.

Выявлением бесхозяйных объектов для их дальнейшего эффективного использования на территории Москвы занимается Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости. Совместно с Департаментом городского имущества ведомство ведет активную работу по возвращению подобных строений в правовое поле и вовлечению их в хозоборот.

Город принимает в собственность объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе линии электропередачи, трансформаторные подстанции, системы тепло- и газоснабжения, связи и другие. После оформления имущественных прав города эти объекты планируется передать эксплуатирующим организациям. Бесхозяйные здания, принятые в собственность, можно будет продавать, сдавать в аренду и использовать для городских нужд.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

