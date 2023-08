Сергей Собянин: В системе московского транспорта работает уже 1184 электробуса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году электробусы вышли на 11 столичных маршрутов. На 10 из них раньше ходили дизельные автобусы. Всего в Москве работают уже 1184 электробуса на 90 маршрутах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Электробусы курсируют между районами СЗАО, ВАО и ЮВАО.

«Скоро маршрутов станет больше: только на северо-западе до конца 2024 года планируем запустить еще 23. Это стало возможным благодаря открытию электробусного парка “Митино”», — отметил Мэр Москвы.

Пассажиры активно пользуются электробусами. В них комфортно ездить, ведь при движении в салоне почти нет вибрации и шума. С 2018 года электробусы перевезли более 340 миллионов человек.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

