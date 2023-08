Проект НИЦ телекоммуникаций выиграл в конкурсе «Новаторы Москвы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Проект сотрудников НИЦ телекоммуникаций МФТИ стал победителем конкурса «Новаторы Москвы» в номинации «Благоустройство и строительство». Разработчики Григорий Серегин и Татьяна Панина совместно с компанией «Мэтрикс вейв» представили комиссии опытный образец ретранслятора для сетей 5G mmWAVE, который предназначен для расширения зоны действия базовых станций.

«На конкурсе мы представили опытный образец, который прошел успешные испытания на площадке АНО “Цифровая трансформация” и пилотное тестирование в МТС на сетях оператора. Наш ретранслятор принимает сигнал с базовой станции, усиливает его и переизлучает, тем самым увеличивая радиус действия без подведения оптоволоконной инфраструктуры. Устройство закрывает “слепые зоны” при создании покрытия в условиях плотной городской застройки», — рассказал о проекте Григорий Серегин.

Изделие состоит из двух блоков: приемного и передающего антенных полотен в пластиковом корпусе, которые устанавливаются на мачту. Ретранслятор применяется для увеличения площади покрытия сетей путем приема, усиления и переизлучения сигналов. Основные характеристики: частотный диапазон n257 / n258. Габаритные размеры 220*430*20 мм.

Ретранслятор работает в миллиметровом диапазоне, обходит препятствия и с успехом решает другие проблемы слабого распространения и проникновения сигналов. Использование этого устройства обходится значительно ниже по затратам в сравнении со строительством дополнительных базовых станций. Основные потребители: операторы связи, вендоры и интеграторы телекоммуникационного оборудования, а также промышленные компании, которые развертывают pLTE.

Конкурс Мэра Москвы на присуждение премии «Новатор Москвы» проходит ежегодно с 2020 года. За это время мероприятие завоевало авторитет и популярность как одна из ведущих площадок инновационных изобретений и новаторских идей. В 2023 году количество участников конкурса увеличилось более чем в два раза — до 2,5 тыс. человек.

