Политех развивает студенческий спорт в регионе

В Петербурге состоялось заседание Дирекции по развитию физической культуры и студенческого спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Буревестник». Рассматривался вопрос о развитии студенческого спорта в северной столице и области. В рамках собрания также были подведены и итоги прошлого заседания Исполкома Российского студенческого спортивного союза в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК».

По итогам заседания полномочным представителем Российского студенческого спортивного союза в Санкт-Петербурге временно назначен директор института физической культуры, спорта и туризма СПбПУ Валерий Сущенко. В ближайшее время планируется сформировать Санкт-Петербургское региональное отделение РССС взамен общественной организации, ранее прекратившей свою работу. Также отметим, что на данном заседании Президентом межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначен Советник Министра спорта Российской Федерации Роман Ольховский, который также является преподавателем Политеха в Высшей школе спортивной педагогики.

Российский студенческий спортивный союз (РССС) — это общероссийская общественная организация, объединяющая 69 региональных отделений в восьми федеральных округах. РССС образован в 1993 году по инициативе Минобразования РФ, Госкомспорта России и Олимпийского комитета страны. Основная цель РССС — содействие государству в реализации стратегии молодежной политики посредством эффективной организации системы студенческого спорта в Российской Федерации и развития международного сотрудничества в данной области. РССС осуществляет общую координацию деятельности спортивных клубов и физкультурных организаций более чем в 600 высших учебных заведений страны.

