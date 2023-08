Политех и Сеченовский Университет будут разрабатывать искусственные суставы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Передовые инженерные школы (ПИШ) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) откроют совместную лабораторию по разработке медицинских изделий в области робототехники и биомеханики, сообщает сайт федерального проекта . Первым общим продуктом лаборатории станут эндопротезы — искусственные суставы.

По словам руководителя ПИШ «Интеллектуальные системы тераностики» Сеченовского Университета Дмитрия Телышева, выбор направления деятельности совместной лаборатории обусловлен тем, что у обеих школ сформирован существенный задел в сфере реабилитации и биомеханики. Кроме того, сегодня в медицине активно развиваются аддитивные технологии, что позволяет создавать всё более совершенные системы реабилитации, в том числе импланты с заданными свойствами.

На первом этапе мы выбрали для себя такие направления, как травматология и стоматология. В частности, планируем разрабатывать медицинские изделия в области эндопротезирования. Мы ставим для себя задачу до конца 2023 года разработать прототип первого общего продукта , — рассказал Дмитрий Телышев.​

Каждый участник соглашения обладает уникальными компетенциями. Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» — признанный лидер в области цифрового проектирования и моделирования. Её специалисты обладают опытом создания цифровых двойников высокотехнологичных и кастомизированных изделий. Наряду с этим активно развивается направление разработки высокоадекватных математических и компьютерных моделей и проведения детальных цифровых испытаний прочности систем, включающих кости скелета и эндопротезы суставов. С 2015 года ведутся совместные исследовательские работы с ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена» и ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина». В апреле 2023 года проект научной группы проректора по цифровой трансформации СПбПУ, руководителя ПИШ СПбПУ, профессора Алексея Боровкова, посвящённый исследованию физико-механических свойств аддитивно-производимых мета-биоматериалов, победил в конкурсе грантов Российского научного фонда.

«Технология цифровых двойников делает возможным компьютерное моделирование и проектирование „за гранью интуиции главного конструктора“, позволяет решать задачи, которые невозможно решить традиционными методами, — считает Алексей Боровков. — Реализация этой передовой технологии в медицине сделает возможным разработку медицинских изделий, лучших в своём классе с точки зрения предъявляемых к ним технических и потребительских требований. Что касается партнёрского взаимодействия, мы не просто поддерживаем, а широко внедряем такую практику, в том числе в формате создания зеркальных инжиниринговых центров, которые обеспечивают трансфер компетенций в процессе выполнения проектов в высокотехнологичных отраслях, позволяют объединять интеллектуальные потенциалы и ресурсы для решения фронтирных инженерных задач и приоритетных социально-экономических задач. Таким образом, наше сотрудничество с ПИШ Сеченовского Университета имеет долгосрочные перспективы для наукоёмких разработок и создания продуктов, существенно улучшающих качество жизни людей».

В ПИШ «Интеллектуальные системы тераностики» Сеченовского Университета уделяют особое внимание исследованию воздействия технической системы на живой организм. Здесь готовы обеспечить проведение испытаний медицинских изделий совместно с врачами-клиницистами. Такую работу в ПИШ уже выполняют вместе с ключевым индустриальным партнёром школы АО «Русатом РДС», который разрабатывает оборудование для реабилитации, а также биоразлагаемые и биосовместимые импланты.

Таким образом, соединяя компетенции в области создания цифровых двойников производств и технологии математического моделирования живых систем, в совместной лаборатории будут разрабатывать инновационные персонализированные медицинские изделия. В планах сотрудничества также создание национального стандарта цифровых двойников в медицине. Поиск производственного партнёра школы будут вести совместно.

Подробнее о сотрудничестве ПИШ СПбПУ и Сеченовского Университете можно прочитать здесь .

