Об урегулировании ситуации с российскими несовершеннолетними туристами в Турции

инэкономразвития России, получив сигнал об инциденте с несовершеннолетними российскими туристами в Турции, оперативно запросило информацию в Генконсульстве России в Анталии и Посольстве России в Турции, а также у Ассоциации туроператоров и Российском союзе туриндустрии.

В результате было установлено, что компания ООО «Колибри-тур МСК», взявшая на себя обязательства по организации детского отдыха в Турции, не входит в Единый Федеральный реестр туроператоров, а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж.

Ассоциация туроператоров (АТОР) проинформировала о том, что компания не взаимодействует с туроператорами, входящими в реестр.

В пятницу, 4 августа, МЭР запросил у компании письменное разъяснение сложившейся ситуации. В понедельник, 7 августа, состоялась встреча Департамента развития туризма Министерства с представителем компании «Колибри». Для установления всех обстоятельств у представителя запрошена вся документация, касающаяся поездки, в том числе платежные документы.

В рамках существующей межведомственной рабочей группы на ближайшем заседании подгруппы по безопасности и защите прав туристов обсудим с турецкими коллегами – органами власти Турецкой Республики, ответственными за безопасность туристов, совместные действия для минимизации рисков возникновения подобных ситуаций.

Обращаем внимание тех, кто планирует свое путешествие или отдых детей – прежде чем заключать договор и оплачивать туры, проверьте добросовестность компании, с которой планируете сотрудничать.

Заключать договор следует только с организацией, входящей в Единый Федеральный реестр туроператоров. Проверить наличие компании в реестре можно на сайте Минэкономразвития России по ссылке.

