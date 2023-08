На Всероссийском форуме среднего профессионального образования в Гостином Дворе расскажут о колледжах будущего

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

17–18 августа в Гостином Дворе впервые пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования, организованный Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Москвы. Он станет одним из ключевых событий XII Московского урбанистического форума. Участники обменяются опытом и представят эффективные практики в области компетенций педагогов и наставников, мотивации студентов, а также использования современных образовательных технологий в колледжах. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Обучение в колледжах столицы с каждым годом становится все более востребованным у подростков. Мы видим этот тренд и развиваем среднее профессиональное образование, делаем его практико-ориентированным, современным, заключаем договоры с крупными предприятиями и гарантируем трудоустройство выпускников. Обсудить важные вопросы качественной подготовки молодых специалистов, работу колледжей будущего и представить наши самые эффективные практики смогут участники Всероссийского форума среднего профессионального образования. Мы впервые проведем его в столице на площадке Московского урбанистического форума 17 и 18 августа», — рассказала Анастасия Ракова.

По словам заммэра, деловая программа форума включает более 25 мероприятий и состоит из пяти треков. На панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят свыше 100 экспертов. Среди них представители крупных государственных корпораций, профессиональных ассоциаций, образовательных организаций и бизнес-сообществ России и других стран СНГ, стран Азии.

Ключевым событием станет пленарное заседание «Вклад СПО в технологический суверенитет страны», которое состоится 17 августа в 10:00. Участники поднимут вопросы усиления кадровой политики государства, повышения квалификации и мастерства выпускников колледжей до требований работодателей и создания мощного ресурса развития экономики страны.

Участники трека «Партнерство бизнеса и образования. Ответ на вызовы рынка труда» обсудят пути сотрудничества с работодателями, которые позволят гибко адаптировать образовательные программы под изменяющиеся задачи предприятий и обучать молодежь именно тем навыкам и компетенциям, которые востребованы работодателями.

Трек «Колледж будущего начинается сегодня» будет посвящен выстраиванию качественной, технологичной и привлекательной образовательной среды для подготовки квалифицированных молодых специалистов.

В рамках темы трека «Педагог и наставник» эксперты обсудят роль личности наставника в успешном становлении молодого специалиста, а также навыки и компетенции, которые необходимы современному преподавателю в сфере среднего профессионального образования.

Все вопросы осознанного выбора профессии поднимут в треке «Самоопределение». Участники рассмотрят эффективные профориентационные практики, которые позволяют выявить индивидуальные склонности и таланты, становятся мощным помогающим инструментом.

Во время обсуждения темы «Современные технологии обучения» разговор пойдет о цифровых решениях, которые повышают интерес к учебе и ускоряют освоение навыков. Это, например, технологии виртуальной реальности, искусственный интеллект. Кроме того, эксперты обсудят современные нецифровые методики обучения, направленные на развитие эмоционального интеллекта, личности будущего профессионала и индивидуализации процесса обучения.

Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября. Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. Здесь проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проводят бесплатные концерты. Подробнее ознакомиться с программой Московского урбанистического форума, а также с экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте.

