Муся, Барсик, Пельмешка: какими именами москвичи чаще всего называют кошек

В Москве для владельцев домашних животных действует система цифровых сервисов, которые позволяют сделать помощь питомцам доступнее. Так, уже 4,5 года москвичи записывают любимцев к ветеринарному врачу онлайн. С помощью статистики записи в Международный день кошек специалисты выяснили, какие имена дают своим любимцам москвичи.

«За 2023 год сервисом записи к ветеринару на портале mos.ru уже воспользовались более 80 тысяч раз, из них около половины приходится на кошек. По статистике, москвичи чаще всего называют кошек Муся, Василиса и Барсик, однако попадаются и необычные имена — Пельмешка и Тимон. Онлайн-сервис записи к врачу позволил существенно упростить процесс планирования и получения ветеринарной помощи для владельцев домашних животных. При помощи сервиса можно записаться не только на консультацию, но и на обследования, вакцинации и обработки», — поделилась Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

Всего горожанам доступно более 15 видов ветеринарных услуг. Самая популярная из них уже несколько лет подряд онлайн-запись питомца на вакцинацию. Только в этом году ею воспользовались более 28 тысяч человек. Кроме того, домашних животных часто записывают на консультации и различные терапевтические процедуры.

В июле этого года все электронные сервисы ветеринарии были объединены в суперсервис «Мой питомец». В формате одного окна собраны не только электронные услуги для домашних животных, но и данные амбулаторной карты питомцев, ответы на самые популярные вопросы, волнующие владельцев.

Для записи своего любимца на прием к ветеринару необходимо авторизоваться на портале, выбрать, для какого из своих питомцев требуется создать запись и нажать кнопку «Записать к ветеринару». Все данные о животном, о посещении врача, диагностических исследованиях и обработках отображаются в электронной амбулаторной карте в режиме реального времени. Амбулаторную карту можно просматривать онлайн.

Чтобы вызвать ветеринарного врача на дом, нужно перейти по ссылке для записи питомца к ветврачу, но выбрать во всплывающем списке место приема — на дому. Затем потребуется ввести адрес, по которому должен приехать доктор. Специалиста можно вызвать для вакцинации, чипирования и забора проб.

«Если вашему любимцу нужна срочная ветеринарная помощь или более тщательное обследование на дому, вы можете обратиться в круглосуточный контакт-центр по телефону: +7 495 612-04-25. Операторы не только отвечают на вопросы об услугах государственных клиник, но и принимают заявки на вызов бригады ветеринарных врачей. На них специалисты приезжают на спецавтомобмилях с самым современным оборудованием. Оснащение таких машин позволяет оказывать первую помощь, проводить клинико-диагностические обследования и даже несложные хирургические операции», — добавил председатель Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Адреса ближайших ветклиник, пунктов вакцинации, площадок для выгула собак можно найти на информационной карте в специальном разделе суперсервиса.

Суперсервис «Мой питомец» разработан совместно Комитетом государственных услуг, Комитетом ветеринарии и Департаментом информационных технологий.

