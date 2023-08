Мося и Фрося: «активные граждане» выберут имена для пары выдр из «Москвариума» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Участники проекта «Активный гражданин» проголосуют за имена для новых обитателей «Москвариума» на ВДНХ — пары азиатских выдр. «Активные граждане» могут выбрать один из предложенных вариантов имен: Гоша и Глаша, Мося и Фрося, Афоня и Марго, Йося и Роза, Мося и Мотя — или предложить свой.

Животные переехали из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило и уже обустроились в просторном вольере вместе с сородичами Бенедиктом и Феодорой. Для них воссоздали участок береговой полосы, характерный для среды обитания выдр, сделали систему водоемов с пресной водой, специальные зоны с сеном, песком, корой, камнями, стволами деревьев и ветками.

Азиатские бескоготные выдры — самый маленький вид выдр в мире. В отличие от представителей других видов, они используют пальцы для ловли добычи.

Благодаря участникам проекта «Активный гражданин» уже 10 животных получили имена. Например, москвичи выбрали имя Варвара для овечки с «Городской фермы» на ВДНХ и Шоколадка — для малышки альпака.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше шести миллионов человек. Они приняли участие более чем в пяти тысячах голосований, посвященных развитию города, работе городских учреждений, формированию культурных программ к знаковым событиям и другим важным темам.

Поддержанные большинством голосов решения воплощают в жизнь. Их можно увидеть на онлайн-карте, а также оценить в рубрике «Пульс столицы».

Ну просто Шоколадка: москвичи выбрали имя для детеныша альпакаМосквичи выбрали имя для овечки с «Городской фермы» на ВДНХ

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI