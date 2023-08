Московский завод кабельной продукции вдвое увеличил инвестиции в производство

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2022 году один из ведущих отечественных производителей кабельно-проводниковой продукции — столичный завод «Москабельмет» — инвестировал в свое развитие свыше 460 миллионов рублей. Этого удалось достичь в том числе благодаря поддержке города, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 году заводу присвоили статус промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на собственное развитие. Так, по итогам 2022 года предприятие вложило 462 миллиона рублей в развитие производства, модернизацию оборудования и расширение производственных площадей. Этот показатель вдвое превышает результаты 2021-го. Такие инвестиции позволяют компании еще больше укреплять свои позиции на кабельном рынке и расширять направления своей деятельности», — рассказал Владимир Ефимов.

Обновление оборудования и совершенствование производственных процессов на предприятии позволяют повышать контроль качества и сокращать сроки выпуска продукции. Также благодаря модернизации оборудования и процессов компания может производить кабельно-проводниковую продукцию, которая не уступает аналогам иностранного производства, а по некоторым характеристикам даже превосходит.

«Вырученные средства компания также вкладывает в увеличение объемов производства: только за последние пять лет столичный промышленный комплекс выпустил около 200 тысяч километров кабельно-проводниковой продукции. Кроме того, предприятие инвестирует в расширение ассортиментной линейки — сегодня здесь производят специальные кабели для зарядки электромобилей, судовые кабели для электрических речных трамваев, а также кабели для солнечной генерации», — отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ежегодно завод представляет две-три научные разработки, которые позволяют производить новые виды не только собственно кабелей, но и целых систем. Кроме того, компания вкладывает средства в развитие новой производственной площадки, открытие которой позволило расширить список выпускаемой продукции кабелями управления, а также безгалогенными и огнестойкими судовыми кабелями.

Московская промышленность не первый год работает над достижением технологического суверенитета. Многие ключевые продукты и компоненты уже производятся в столице и полностью заменили импортные аналоги.

