Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В январе — июне 2023 года столица сэкономила 16,6 миллиарда рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок. Об этом сообщила Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития.

«В первом полугодии 2023-го эксперты выдали 1567 заключений. Заявленная сумма закупок составила более 668 миллиардов рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 16,6 миллиарда рублей бюджетных средств», — отметила Мария Багреева.

Экспертизу начальной максимальной цены контрактов, за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, осуществляет Департамент экономической политики и развития города совместно с Аналитическим центром Москвы.

Экспертиза цен — эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Проверка достоверности определения НМЦК(Д) проводится для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше в случае закупки по 223-ФЗ.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI