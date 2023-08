Масштабные инвестпроекты позволят создать в ТиНАО более 13 тысяч рабочих мест — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшие годы в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) реализуют несколько масштабных инвестиционных проектов. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Среди них строительство логистического центра электронной коммерции в поселении Краснопахорском, пищевого кластера в поселении Щаповском, завода по выпуску технологического оборудования в поселении Вороновском, промышленного технопарка в поселении Марушкинском и индустриального кластера около станции Бекасово-Сортировочное.

«Также в планах — строительство второй очереди технопарка “ТехноСпарк”, где появится больше 500 новых рабочих мест», — сообщил Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Кроме того, в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда инвесторы построят на территории округов три промышленных комплекса, три центра инноваций и импортозамещения, а также логистический парк. В результате будет создано более 13 тысяч рабочих мест.

