Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы

Столичная научно-производственная компания, расположенная в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала и запустила в массовое производство первые в стране высокоточные цифровые насосы-дозаторы. Устройства можно использовать в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности, сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Высокоточные цифровые насосы-дозаторы компании VDK — инновационное и высокотехнологичное решение, полностью реализованное на отечественной электронно-компонентной базе. Кроме того, в этих изделиях применяются комплектующие столичных производителей микроэлектроники. Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирование реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления», — рассказал Владислав Овчинский.

Изделия такого класса применяют при производстве напитков, продовольствия, лекарственных препаратов, нефтепродуктов и многого другого. Они позволяют обеспечить высокое качество финальной продукции.

Ожидается, что новинка успешно заместит аналогичные изделия ушедших с российского рынка немецких брендов. Ранее выпускаемое отечественное оборудование было рассчитано на высокое давление и большую производительность, что значительно ограничивало его использование, и предприятия закупали технику у зарубежных поставщиков.

«Компания работает в ОЭЗ Москвы с 2015 года, за это время она выпустила более пяти тысяч систем и аппаратов для широкого спектра технологических задач. С начала 2022-го число сотрудников предприятия выросло в два раза. Производство такого высокоточного оборудования, как цифровые насосы-дозаторы, ранее было возможно только в Германии, США и Италии, но сегодня весь цикл локализован в России», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Производственные мощности предприятия расположены на территории особой экономической зоны столицы на площадке «Печатники». Компания — один из ведущих российских производителей профессиональных систем приготовления растворов и суспензий, устройств ввода, дозирования и проточного перемешивания компонентов.

С момента основания в 2009 году компании удалось кратно нарастить производственные мощности и расширить ассортимент продукции. Завод ежемесячно выпускает несколько десятков статических смесителей модели S-Mix. Это одно из самых востребованных изделий на российском рынке гомогенизаторов. Руководители предприятия уверены, что цифровые высокоточные насосы-дозаторы в скором времени также будут пользоваться высоким спросом.

ОЭЗ «Технополис Москва» — флагман столичной промышленности. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из них около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Производитель первых в России высокоскоростных трансиверов из ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил выручку в семь раз

