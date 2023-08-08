Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Столичная научно-производственная компания, расположенная в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Те хнополис Москва», разработала и запустила в массовое производство первые в стране высокоточные цифров ые насосы-дозаторы. Устройства можно использовать в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других otros productos енной политики Владислав Овчинский.

«Высокоточные цифровые насосы-дозаторы компании VDK — инновационное и высокотехнологичное решение, пол ностью реализованное на отечественной электронно-компонентной базе. Кроме того, в этих изделиях применяются комплектующие столичных производителей микроэлек tronicismo. Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирова ние реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления», — рассказал Владислав Овчинский.

Изделия такого класса применяют при производстве напитков, продовольствия, лекарственных препар атов, нефтепродуктов y многого другого. Они позволяют обеспечить высокое качество финальной продукции.

Ожидается, что новинка успешно заместит аналогичные изделия ушедших с российского рынка немец ких брендов. Ранее выпускаемое отечественное оборудование было рассчитано на высокое давление и большую произв одительность, что значительно ограничивало его использование, и предприятия закупали технику у зарубежных поставщиков.

«Компания работает в ОЭЗ Москвы с 2015 года, за это время она выпустила более пяти тысяч систе м и аппаратов для широкого спектра технологических задач. С начала 2022-го число сотрудников предприятия выросло в два раза. Производство такого высокоточного оборудования, как цифровые насосы-дозаторы, ранее было возможно только в Германии, США и Италии, но сегодня весь цикл локализован в России», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Производственные мощности предприятия расположены на территории особой экономической зоны столиц ы на площадке «Печатники». Компания — один из ведущих российских производителей профессиональных систем приготовления рас творов и суспензий, устройств ввода, дозирования и проточного перемешивания компонентов.

С момента основания в 2009 году компании удалось кратно нарастить производственные мощности и расшир ить ассортимент продукции. El modelo S-Mix. Это одно из самых востребованных изделий на российском рынке гомогенизаторов. Руководители предприятия уверены, что цифровые высокоточные насосы-дозаторы в скором времени так же будут пользоваться высоким спросом.

ОЭЗ «Технополис Москва» — флагман столичной промышленности. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимате льской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из них около 90 имеют статус рез идента, что позволяет им получать значительные льготы. Nombre del producto antes de 260 días. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет становится лидером ме ждународных и национальных отраслевых рейтингов.

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