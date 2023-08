Индийские пироги и национальные танцы: «Остров мечты» приглашает на этнический фестиваль

Source: MIL-OSI Russian Language News

10 августа в южном ландшафтном парке «Острова мечты» начнет работу этнический фестиваль «День Индии — 2023». Москвичи и гости столицы смогут попробовать блюда национальной кухни в рамках праздничной дегустации, посетить встречи с астрологами, занятия по йоге, шахматные турниры, музыкальные представления, танцевальные мастер-классы, спортивные тренировки и кинопоказы.

Торжественная церемония открытия состоится в 18:00 на главной сцене. В ней примут участие посол Индии в России Паван Капур и президент Индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани.

Гости увидят кулинарное шоу шеф-повара Эниявана, известного также как мистер Идли. Вместе с основателем фестиваля Сэмми Котвани он приготовит два огромных традиционных индийских пирога идли из проса общим весом 77 килограммов. Их вес равен количеству лет, в течение которых между Индией и Россией существуют дипломатические отношения.

У посетителей будет возможность понаблюдать за процессом приготовления блюда, а потом попробовать его. Гостей также угостят сладким напитком — манговым ласси: специально для фестиваля из Индии доставят более 10 тонн тропических фруктов.

В 19:00 на главной сцене начнется большой праздничный концерт, где выступят более 30 танцевальных коллективов из Индии и России. Среди них будут и участники проекта «Московское долголетие».

Всего в этот день на 20 тематических площадках состоится более 130 мероприятий. Посетить их можно бесплатно. Фестиваль продлится до 13 августа включительно.

Гости, которые пройдут регистрацию на сайте мероприятия, получат подарок от организаторов.

