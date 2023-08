Зима в разгар лета: посетителей площадки Московского урбанфорума в «Лужниках» научат кататься на сноуборде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Для посетителей Московского урбанистического форума обустроили специальную горку «Путешествие в Рождество», где можно заняться зимними видами спорта. Она находится на площадке программы «Мой район» в «Лужниках».

Здесь гости могут посетить зону катания на сноубордах. Она разделена на две части. Первая — для начинающих, здесь учат становиться на доску. Обучение проводят профессиональные инструкторы, которые помогут надеть снаряжение, закрепить доску на ногах, встать на горку и скатиться в первый раз, буквально держа новичка за руку. Занятие с каждым участником длится не меньше часа. За это время можно освоить навыки сноубординга, которых будет достаточно для самостоятельного катания. Снаряжение предоставляется по предварительной записи в этот же день.

Вторая часть сноубордической зоны предназначена для профессионалов. Опытные спортсмены могут отточить здесь свое мастерство на трамплинах и в скольжении по перилам. Гостям можно прийти со своим оборудованием.

По выходным с 15:00 на горке выступают профессиональные райдеры и лучшие спортсмены России. Зрителям показывают разные вариации сложнейших трюков в исполнении профессиональных атлетов — от джиббинга (скольжения по перилам) до сальто на трамплине.

С противоположной стороны от сноубордических горок находится зона тюбинга. Здесь взрослые и дети могут бесплатно прокатиться на ватрушках под присмотром опытных тренеров. Они помогают поднять тюбинг на горку, надеть шлем и спуститься по безопасной трассе.

Московский урбанистический форум проводится в 12-й раз. В этом году он проходит до 10 сентября на четырех площадках: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Гости могут послушать лекции об искусстве, моде и разнообразных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, а также принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.

