Жилой квартал с парком, яслями, детским садом и велодорожками: как реорганизуют участок бывшей промзоны Кунцево

Утвержден проект планировки территории в рамках реорганизации бывшего Кунцевского комбината. На участке построят более 600 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны в Кунцеве был заключен с АО «Главстрой» в 2021 году.

«Участок бывшей промзоны Кунцево общей площадью 15,89 гектара станет современным пространством с развитой инфраструктурой, где будет создано 1,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие проекта составят более 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 567 миллионов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

В ходе работ реконструируют Молодогвардейскую улицу, благоустроят и озеленят внутриквартальные проезды, также здесь появятся велодорожки и парковочные места. На краю лесного массива создадут парковое пространство общей площадью 1,4 гектара.

«В рамках проекта в течение 11 лет планируется строительство почти 600 тысяч квадратных метров жилья, из которых 156,3 тысячи квадратных метров предназначено для целей программы реновации. Кроме того, будет построен образовательный комплекс площадью свыше 11 тысяч квадратных метров, который включает в себя два дошкольных учреждения на 100 и на 350 мест», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Эта территория в будущем станет точкой притяжения жителей района, добавила Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры. «Здесь построят коммерческую и жилую недвижимость с продуманной и многофункциональной социальной и рекреационной инфраструктурой. Планируется также создание новой зоны отдыха в виде зеленого бульвара, который гармонично соединит застройку с прилегающим лесным массивом», — уточнила Юлиана Княжевская.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей, а в бюджет поступит более одного триллиона рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

В рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2450 гектаров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

