Дождь, гроза, сильный ветер: в столице ухудшится погода

Утром в среду, 9 августа, в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, пройдут кратковременные дожди и гроза. Местами возможны ливни.

При грозе ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду.

Москвичей просят быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. В чрезвычайной ситуации нужно звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

О скоплениях воды можно сообщить в управу района или префектуру округа, на портал «Наш город», в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53, в ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 495 657-87-03 или в ГБУ «Гормост» по телефону: +7 495 632-58-46. Кроме того, заявки принимают в аккаунте Мосводостока в социальной сети «ВКонтакте». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие сообщения.

