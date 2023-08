ГУУ начал сотрудничество с МГАФК

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 августа 2023 года состоялась встреча руководства Государственного университета управления во главе с ректором Владимиром Строевым и представителями Московской государственной академии физической культуры, возглавляемыми исполняющим обязанности ректора Николаем Чесноковым.

По традиции перед официальной встречей для гостей была проведена экскурсия по университету, на этот раз не только без галстуков, но и без пиджаков – очень уж жарко. Обитатели Малаховки, а именно там находится МГАФК, оказались впечатлены Предуниверсарием и назвали условия обучения в нём шикарными. Сфотографировали зал спорткомплекса – профильный интерес.

В Центре информационных технологий речь зашла о фиджитал-спорте. Павел Павловский сообщил, что ГУУ готов работать в этом направлении, поэтому было бы неплохо посотрудничать в развитии нового вида спорта с МГАФК. Пришлась по душе спортсменам и зелёная территория кампуса с уже увешанными созревающими плодами яблонями.

Делегация могла бы навестить и школьников из новых регионов, проходящих в ГУУ «Университетские смены», но те уехали на теплоходную экскурсию. Владимир Строев не преминул им в этом позавидовать и тут же показал центр знаменитой университетской школы КВН.

Показали гостям и стремительно растущее новое здание общежития. Позже, на официальной встрече, Николай Чесноков отметил, что ГУУ посчастливилось обладать большой жилой фонд для учащихся, да ещё и иметь возможность расширять его в пределах кампуса. Владимир Строев согласился и назвал наличие большого общежития одним из ключевых преимуществ для московских вузов, ведь это важная точка притяжения для стобалльников из регионов.

Гости оценили также «кафедру №1» – Научную библиотеку – и впечатлились размерами Актового зала. Было отмечено, что в Москве не так уж много настолько вместительных площадок. А Владимир Строев сообщил, что по этой причине залом периодически пользуется Министерство науки и высшего образования, а также местные власти.

Напоследок гостей провели в новый ситуационный центр безопасности, рассказали о его устройстве и методах работы. Виталий Лапшенков упомянул, что в условиях угрозы воздушного вторжения часть камер направлена в небо.

На официальной встрече в кабинете ректора Николай Чесноков рассказал краткую историю Московской государственной академии физической культуры и с некоторой печалью заметил, что его современные территории заметно уступают тем, что когда-то для него выделялись высшим руководством СССР. Тем не менее им тоже есть чем похвастаться. Недавно был построен новый спортивный комплекс, включающий в себя ледовый дворец, бассейн, просторные залы хореографии и даже научные лаборатории. Ректор МГАФК пригласил хоккейную команду ГУУ проводить там тренировки. Также он сказал, что хороший тренер должен быть и педагогом, и медиком, и биоинженером, и менеджером. К сожалению, современные выпускники спортивных вузов не обладают достаточным опытом для успешной работы и быстро теряют рабочие места.

Владимир Строев сообщил коллегам, что Государственный университет управления уже давно работает по принципу проектного обучения, причём даже не с первого курса, а уже с Предуниверсария. На данный момент на витрине вуза около 2500 студенческих проектов. Ректор не стал скрывать, что не всё работает идеально и результаты не 100%, однако ГУУ делает это не для галочки, как некоторые другие вузы, это реальная методика, поэтому многие приезжают к нам перенимать практический опыт.

Николай Чесноков поделился с собравшимися идеей открыть в МГАФК центр физико-психологической реабилитации. Павел Павловский сразу же предложил масштабировать это начинание до целого ряда таких центров по стране. Владимир Строев добавил, что это будет весьма актуально и востребовано в условиях идущей на границе специальной военной операции.

Переходя к обсуждению конкретных вариантов сотрудничества вузов в ближайшем будущем собравшимися было решено в течении двух-трёх месяцев разработать и запустить магистерскую программу ДПО сроком на два года, один в ГУУ, один в МГАФК.

«Заметьте, мы поэтому приехали именно к вам. Не в Питер, не в Москву – на Выхино», – пошутил в завершении разговора Николай Чесноков, отмечая оперативность принимаемых решений, возможности ГУУ в научно-методической работе и опыт проектного образования.

Надеемся на плодотворное сотрудничество с соседним вузом.

