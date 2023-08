Горожане старшего поколения выступят с концертами на Московском урбанистическом форуме

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

ВИА «Московское долголетие» возвращается к активной концертной деятельности и приглашает всех желающих посетить его выступления. В августе группа даст три концерта на Московском урбанистическом форуме, а в сентябре — на Московском медиафестивале.

«Группа “ВИА “Московское долголетие” образовалась год назад в рамках творческого фестиваля проекта. За этот период участники успели выступить на различных концертах, выпустить видеоклип и даже сняться в мюзикле. Коллектив стал уже профессиональной музыкальной командой. Они своим примером показывают творческим участникам “Московского долголетия”, которых в проекте более 30 тысяч человек, что в зрелом возрасте можно добиться успеха и исполнить мечту», — отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

9 августа в 17:00 ВИА «Московское долголетие» даст концерт на северной площади в «Лужниках», 20 августа — в Гостином Дворе, а 30 августа вновь выступит в «Лужниках». Концерты пройдут в рамках Московского урбанистического форума.

2 сентября ансамбль представит свое творчество на Московском медиафестивале в парке Победы на Поклонной горе. Узнать подробное расписание выступлений можно на страницах «Московского долголетия» в соцсетях «ВКонтакте» в «Одноклассники» и в телеграм-канале.

Группа готовилась к летнему сезону три месяца. Коллектив составил новую концертную программу из 13 песен. В их число вошли известные советские и современные хиты, любовные баллады, а также главный хит группы — песня «Авторы жизни», на которую был снят клип.

В этом году обновился состав ансамбля: к коллективу присоединились сразу три вокалиста — Игорь Локтев, Юрий Шабаев и Евгений Мурашев. Несмотря на то что все они непрофессиональные музыканты, каждый из них поет с юности. Занятия в проекте «Московское долголетие» помогли им улучшить вокальные данные.

Игорь Локтев, капитан второго ранга в отставке, рассказал, что после завершения службы стал участником проекта «Московское долголетие» и сразу записался на занятия вокалом. Юрий Шабаев — учитель истории и обществознания, но при этом его главным увлечением всегда была музыка. Мужчина продемонстрирует на концертах не только свое пение, но и игру на саксофоне. А на счету Евгения Мурашева уже есть несколько побед в различных вокальных конкурсах. Кроме того, он организовал дома музыкальную мини-студию, где записывает песни и выкладывает их в социальные сети.

По словам музыкантов, им быстро удалось влиться в коллектив. Педагоги по вокалу, которые готовят группу к выступлению, говорят, что все участники чувствуют друг друга и звучат слаженно.

На стенде «Московского долголетия» в Гостином Дворе на Московском урбанистическом можно больше узнать о проекте и принять участие в интерактивной игре «Генератор долголетия». Каждый, кто пройдет эту игру и запишет себя или близкого человека в проект, получит сувенир от «Московского долголетия».

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы Москвы. Здесь будут проходить лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проведут бесплатные концерты. Подробнее ознакомиться с программой Московского урбанистического форума, а также с экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте.

