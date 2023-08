В 4 раза больше прошлогодних значений – спрос россиян на наличные в июле оказался нетипично высоким

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Почему в России резко вырос спрос на использование наличных?

Рост спроса на наличные деньги в обращении соответствует летним месяцам и сезонам отпусков – в 2023 году динамика опережает сезонную норму по нескольким причинам, как считают эксперты:

туристы, отправляющиеся за границу, вынуждены брать с собой наличные, т.к. карты российских банков в условиях санкций не работают;

в стране действуют валютные ограничения – гражданам приходится сначала снимать рубли, а затем обменивать их на доллары и евро;

динамика может быть обусловлена остаточными явлениями июня – в начале месяца наблюдался высокий уровень неопределенности;

деньги нужны новым российским регионам для расчетов – операции по картам здесь еще недостаточно распространены.

В Центробанке полагают, что растущий спрос на рубли связан именно с денежной политикой новых регионов – с 1 января на их территории прекращен оборот гривны, поэтому экономике требуется российская валюта.

Чем опасен высокий спрос на наличные для российской экономики?

Специалисты Банка России не увидели проблем в увеличении объема наличных в обращении – эксперты полагают, что ситуация не окажет влияния на кредитно-денежную политику в стране. Впрочем, повышенный спрос может повысить инфляционные риски, что приведет к увеличению ключевой ставки (на последнем заседании ЦБ РФ уже поднял показатель на 1%, тренд сохраняется).

«Признаков оттока депозитов в банках не наблюдается – в России сохраняется высокий уровень безналичных платежей, поэтому риски для экономики из-за высокого спроса на наличные минимальны», – уверен эксперт.

Аналитики полагают, что для поддержания стабильности в финансовом секторе регулятору достаточно «держать руку на пульсе», грамотно планируя операции с коммерческими банками. Подобная динамика уже наблюдалась в начале весны прошлого года – тогда на фоне начавшейся СВО спрос на наличные также был высоким, но ЦБ РФ смог быстро подстроиться под изменения на рынке.

14:35 08.08.2023

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI