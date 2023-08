В Щукине построят образовательный комплекс на 525 мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Щукине построят школу для 350 учащихся и детский сад на 175 мест. Образовательный комплекс будет расположен в 1, 3, 4-м Красногорских проездах и войдет в состав жилого комплекса Moments. Об этом сообщила Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста.

Договор, подразумевающий строительство и последующую передачу образовательных объектов городу, был заключен между застройщиком и Москомстройинвестом в марте 2023 года.

«В договоре отражены параметры и порядок передачи построенного объекта в собственность города. Согласно документу застройщик обязуется возвести учебный корпус на 525 мест, в составе которого предусмотрены школа на 350 мест и детский сад на 175 мест. Строительство объекта инвестор проведет за счет собственных средств», — пояснила Анастасия Пятова.

Новый образовательный комплекс станет частью развитой социально-бытовой и досуговой инфраструктуры. Также появятся детские игровые площадки и прогулочная экотропа до парка «Покровское-Стрешнево», которая будет представлять собой променад длиной 1250 метров.

По поручению Сергея Собянина при строительстве жилых комплексов уделяют много внимания развитию инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения жителей всеми необходимыми услугами, а также для создания новых рабочих мест и реализации концепции «город в городе». В ее рамках горожане живут и работают в границах жилого комплекса.

В состав комплекса на северо-западе города войдет восемь корпусов высотой от 14 до 45 этажей. Общая жилая площадь составит около 140 тысяч квадратных метров. Всего предусмотрено 2668 квартир.

Сейчас в рамках первой очереди строят 30-этажный корпус общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. Там разместится 330 квартир площадью свыше 19 тысяч «квадратов». Также предусмотрен подземный паркинг на 73 машино-места. Ввести корпус в эксплуатацию планируется в 2025 году.

