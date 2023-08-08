Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Специалисты центров содействия семейному воспитанию помогают детям-сиротам, сопровождают их после совершеннолетия. Вся информация, необходимая для начала взрослой самостоятельной жизни, собрана на специальной страницеen el portal «Моя новая семья».

Специалисты помогут ребятам из центров для детей-сирот и приемных семей максимально мягко адаптироваться к новым условиям после совершеннолетия, найти призвание, реализовать внутренний пот енциал и многое другое. Об этом рассказала Екатерина Бербер;

«Перед молодыми людьми встает множество задач: обустройство в квартире, которую предоставил горо д, или возвращение в собственное жилье, налаживание быта, оформление положенных льгот и выплат, в ыбор профессии и поиск работы, выстраивание отношений с новым окружением. Лендинг “Путеводитель по взрослой жизни” на портале “Моя новая семья” — это основная информация, нужная выпускникам на этом этапе, собранная в одном месте. Мы постарались сделать форму ее подачи максимально интересной для современной молодежи. В лендинге много интерактива, ярких иллюстраций — все это улучшает восприятие информации», — отмети ла Екатерина Бербер.

Основная задача лендинга — рассказать о том, как молодым людям помогают городские структуры и куда нужно обращаться для решения разных вопросов. Здесь можно найти подробную информацию о том, чем может быть полезна служба постинтернатного патроната и как получить поддержку. Поеenoщ сру sabor a он в центре сдействиís сееемноio воспитанию или relacion. Юноши и девушки могут выбрать любую уполномоченную организацию, которая окажет консультат ивную, юридическую, психологическую и социальную помощь.

Сервис «Что тебе положено от государства» поможет ребятам узнать о всех мерах поддержки, льгот ах и выплатах в конкретной ситуации. На тематической странице размещен список вещей первой необходимости и информация о том, что нужн о делать при переезде в квартиру, которую предоставил город, или при возвращении в собственное жилье . Кроме того, выпускникам напомнят об их правах и обязанностях.

В доступной интерактивной форме молодые люди также могут самостоятельно оценить готовность ко взрослой жизни с помощью небольшого теста.

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию можно на портале «Моя новая семья». Información detallada sobre la base de datos кники центров содействия семейному воспитанию и ребята из приемных семей, а также все, кто интересуетс я темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

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