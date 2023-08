В промышленном парке «Бутово» будут производить вентиляционные воздухораспределители

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда на юге столицы возводится промышленный парк «Бутово». После ввода объекта в эксплуатацию здесь разместится производственная компания, изготавливающая воздухораспределительные устройства для систем вентиляции и кондиционирования. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Готовая промышленная инфраструктура пользуется большим спросом у инвесторов, желающих разместить производство на территории столицы. Сегодня в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда реализуется 12 проектов по строительству промышленных объектов. Один из них расположен в районе Южное Бутово. Его общая площадь составит около 58 тысяч квадратных метров, а инвестиции в проект — не менее 4,8 миллиарда рублей. После ввода в эксплуатацию там смогут работать 1,8 тысячи человек», — рассказал Владислав Овчинский.

Летом было подписано соглашение с производственной компанией Redvent, изготавливающей воздухораспределительные устройства для систем вентиляции и кондиционирования. Площадь выкупленного помещения составляет 864 квадратных метра. Компания планирует перевезти часть производства из Рязанской области в Москву, куда поставляется около 40 процентов ее продукции. Это позволит создать до 30 новых рабочих мест.

Генеральный директор предприятия Махач Сайгитов уточнил, что компания производит те элементы системы вентиляции, которые находятся на виду, поэтому они не только функциональны, но и эстетически привлекательны. Он отметил также, что промышленный парк «Бутово» — современный проект, который произведет положительное впечатление на сотрудников и клиентов. Его расположение на юге столицы и в черте города будет очень удобным для предприятия и заказчиков.

Директор компании Parametr Александр Манунин рассказал, что строительство промышленного парка завершат до конца лета этого года. Он объединит здания формата light industrial и big box, которые подходят под размещение любых видов производств. Резидентам будут доступны блоки от 580 квадратных метров.

Ранее был заключен договор о локализации в Бутове производства по изготовлению изделий из картона.

В Южном Бутове появится 1,8 тысячи рабочих мест благодаря городской программе

Одна из важнейших городских задач — создание комфортной для человека городской среды, удобной обстановки для жизни, учебы, работы и творчества. Сейчас более 90 процентов городских инвестиций направляется на реализацию проектов за пределами исторического центра Москвы. В разных районах столицы открываются новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные комплексы, социальные учреждения.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если он дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программу распространили и на гостиницы. Весной 2022-го в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении срока создания мест приложения труда на период от шести до 12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. Отправить заявку на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

