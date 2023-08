В Калининграде стартовала Летняя школа по криптографии и информационной безопасности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Летняя школа «Криптография и информационная безопасность» – традиционное мероприятие, организуемое Новосибирским государственным университетом и Международным математическим центром. В этом году Летняя школа организуется в сотрудничестве с Балтийским федеральным университетом им. И.Канта и на его базе (Калининград). Всего на школу было подано 115 заявок. В итоге 68 студентов из Новосибирска, Калининграда, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Таганрога, Екатеринбурга, Иннополиса, Хабаровска и других городов приехали на школу. Есть и международные участники – из Киргизии, Казахстана, Вьетнама.

— В этом году Летняя школа по криптографии и информационной безопасности радует как географией, так и разнообразием лекций и научных проектов. Всем желаем успешной работы и научных свершений, — прокомментировала со-руководитель Летней школы, доцент БФУ Екатерина Малыгина.

В течение почти двух недель, с 7 по 17 августа, со студентами будут работать 17 преподавателей. Участников школы ждут лекции и командная работа в проектах, связанная с решением учебных и исследовательских задач в области криптографии и информационной безопасности. Одно из важнейших событий школы – круглый стол по современным проблемам криптографии. Студентов также ждут прогулки по Калининграду, необычные спортивные занятия, дружеский матч и главное событие школы – итоговая конференция по результатам работы с публикацией тезисов.

— Особое внимание школы в этом году будет уделено постквантовой криптографии. В школе принимают участие ведущие разработчики РФ в данной области, а именно – команды, непосредственно участвующие в создании стандартов в этой области. То, что нам удалось их привлечь – большой успех, — отметила руководитель Летней школы, доцент Механико-математического факультета НГУ Наталья Токарева.

Летняя школа-конференция проходит при поддержке Международного математического центра в Академгородке и Северо-Западного центра математических исследований им. С. Ковалевской.

