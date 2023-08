Будущим физтехам: подготовка к ЕГЭ и олимпиадам вместе с МФТИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Учебно-научно-производственный комплекс МФТИ проводит набор детей на курсы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиаде “Физтех-2024”.

Для учащихся 9-11 классов открылась возможность подготовиться к одной из самых престижных олимпиад в области математики и физики – “Физтех-2024”. Она имеет первый уровень и дает ряд значительных преимуществ, включая поступление в вузы без ЕГЭ или получение 100 баллов по соответствующему предмету.

Ученики, окончившие курсы, с легкостью стали призерами и победителями в олимпиаде в 2023 году.

Курс состоит из 20 занятий по 3 академических часа. На уроках разбираются методы решения задач, которые могут встретиться на отборочном и финальном этапах олимпиады.

Данный курс разработан профессионалами высочайшего класса, преподавателями МФТИ и других ведущих вузов, экспертами ЕГЭ и ОГЭ. За счет деления по группам и инновационных методов преподавания ученики с легкостью усваивают сложный материал. Обучение проходит очно в центре Москвы и онлайн на удобной платформе.

Также УНПК МФТИ приглашает приглашает учеников 3-11 классов на очные и онлайн курсы, где можно углубить и систематизировать знания по естественно-научным дисциплинам, тщательно подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, а также пройти дополнительную олимпиадную подготовку.

Огромное преимущество для родителей – полный контроль процесса обучения каждого школьника со стороны кураторов и преподавателей УНПК МФТИ. При малейшем отклонении или проблеме сотрудники моментально реагируют и вносят корректировки в процесс обучения. Обратная связь постоянно предоставляется родителям в удобном для них формате.

УНПК МФТИ уже более 30 лет готовит учеников для поступления в лучшие ВУЗы страны: МФТИ, МГУ, ВШЭ. Ежегодно более 1 000 учеников проходят наши курсы и поступают в ведущие ВУЗы России, преимущественно в МФТИ (19% учеников) и МГУ (20% учеников).

Записаться на курсы можно телефону 8(495)500-25-88 или на сайте: https://kmipt.ru/

