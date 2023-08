Более 500 машино-мест москвичи купили у города по преимущественному праву в первом полугодии 2023-го

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За первые шесть месяцев 2023 года москвичи приобрели свыше 500 машино-мест по преимущественному праву. Это больше, чем за весь 2022 год, когда купили 409 объектов, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«За первые шесть месяцев 2023 года граждане купили по преимущественному праву 504 машино-места общей площадью 7,49 тысячи квадратных метров. Больше всего объектов за это время приобрели жители Центрального административного округа — 273, их площадь превысила четыре тысячи квадратных метров. На северо-западе города продано 18 машино-мест общей площадью 273,2 квадратного метра, а на западе — 10 площадью 150,7 квадратного метра», — рассказал Максим Гаман.

Собственники и наниматели жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право покупки машино-мест в паркингах их домов — со скидкой 40 процентов от рыночной стоимости. Информация об объектах, которые можно приобрести по преимущественному праву, есть на инвестиционном портале города Москвы. Для этого в разделе «Имущество от города» в фильтре необходимо выбрать соответствующую форму торгов.

При наличии единственной заявки на покупку объекта договор купли-продажи заключается по начальной цене. Если же заявок было несколько, то среди жителей проводится аукцион. Невостребованные объекты продают на городских торгах по рыночной стоимости.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

