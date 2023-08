Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» повысил процентные ставки по вкладам Банк «РОССИЯ» улучшил условия по депозитным продуктам для клиентов – физических лиц. Процентные ставки по сезонному вкладу «Алые паруса» выросли от 0,6 до 1,8 процентных пункта. Открыть вклад можно на индивидуальный срок от 31 до 367 дней, минимальная сумма депозита составляет 3 тыс. рублей. Процентная ставка устанавливается Банком на каждый срок в днях и варьируется от 6% до 7,4% годовых, в зависимости от суммы вклада и срока размещения. Выплата процентов производится в конце срока. Прием дополнительных взносов прекращается за 100 дней до окончания срока действия вклада. Срочный вклад «Универсальный» характеризуется гибкими условиями размещения денежных средств, возможностью пополнения и частичного снятия. Открыть вклад можно на срок 181 или 367 дней на сумму от 3 тыс. рублей. Процентная ставка составляет от 5,7% до 6,8%, в зависимости от срока размещения, суммы неснижаемого остатка на счете и выбранного клиентом способа выплаты процентов – ежемесячно или в конце срока. Срочный вклад «Классический» отличается гибкими условиями размещения денежных средств, с возможностью выбора оптимального способа выплаты процентов (ежемесячно или ежеквартально), возможностью пополнения и капитализации. Открыть вклад можно на срок от 2 до 5 лет на сумму от 3 тыс. рублей. Процентная ставка составляет от 5% до 7%, в зависимости от срока размещения и суммы вклада. Открыть вклад «Алые паруса» можно как в отделениях Банка, так и дистанционно в системе ABR DIRECT. Узнать о вкладах подробнее можно в офисах Банка или по телефону круглосуточного контактного центра 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).

