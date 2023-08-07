8 de agosto de 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 08 agosto 2023 julio. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023293 Валюта депозита рубли Вид средств средства единого казначейского счёта Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 50 000 Срок размещения, в днях 2 Дата внесения средств 08 agosto 2023 julio. Дата возврата средств 10 de agosto de 2023 Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FIJADO Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых 8,12 Базовая плавающая процентная ставка размещения средств – Минимальный спред, % годовых – Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Precio de venta: desde las 09:30 hasta las 09:40 Заявки в предварительном режиме: desde las 09:30 hasta las 09:35 Заявки в режиме конкуренции: a las 09:35 a las 09:40 Формирование сводного реестра заявок: desde las 09:40 hasta las 09:50 Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: desde las 09:40 hasta las 10:00 Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: desde las 10:00 hasta las 11:00 Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: desde las 10:00 hasta las 11:00 Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 g. № 10

Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 08 agosto 2023 julio. Уникальный идентификатор отбора заявок 32023004 Валюта депозита рубли Вид средств средства Социального фонда России (РОПС) Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 217 000 Срок размещения, в днях 132 Дата внесения средств 08 agosto 2023 julio. Дата возврата средств 18 de diciembre de 2023 Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FLOTANTE Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых – Базовая плавающая процентная ставка размещения средств RUONmDS Минимальный спред, % годовых 0,00 Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 50 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Precio de venta: desde las 12:30 hasta las 12:40 Заявки в предварительном режиме: desde las 12:30 hasta las 12:35 Заявки в режиме конкуренции: desde las 12:35 hasta las 12:40 Формирование сводного реестра заявок: desde las 12:40 hasta las 12:50 Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: desde las 12:40 hasta las 13:00 Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: desde las 13:00 hasta las 14:00 Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: desde las 13:00 hasta las 14:00 Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 g. № 10

RUONmDS = RUONIA – DS, где

Ruonia вых кредитов (депозитов) RUONIA, опубликованной на официальном сайте Банка России в сети Интернет в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты. В случае отсутствия в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, публика ции значения ставки RUONIA, в расчет принимается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.

DS – дисконт – выраженное в сотых долях процентов и округленное (по правилам математического округле ния) до двух знаков после запятой значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных органи заций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, и опубликованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 08 agosto 2023 julio. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023291 Валюта депозита рубли Вид средств средства единого казначейского счёта Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 50 000 Срок размещения, в днях 35 Дата внесения средств 09 de agosto de 2023 julio. Дата возврата средств 13 de septiembre de 2023 Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FLOTANTE Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых – Базовая плавающая процентная ставка размещения средств RUONmDS Минимальный спред, % годовых 0,00 Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Precio de venta: desde las 15:30 hasta las 15:40 Заявки в предварительном режиме: desde las 15:30 hasta las 15:35 Заявки в режиме конкуренции: desde las 15:35 hasta las 15:40 Формирование сводного реестра заявок: desde las 15:40 hasta las 15:50 Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: desde las 15:40 hasta las 16:00 Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: desde las 16:00 hasta las 17:00 Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: desde las 16:00 hasta las 17:00 Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10

RUONmDS = RUONIA – DS, где

Ruonia вых кредитов (депозитов) RUONIA, опубликованной на официальном сайте Банка России в сети Интернет в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты. В случае отсутствия в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, публика ции значения ставки RUONIA, в расчет принимается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.

DS – дисконт – выраженное в сотых долях процентов и округленное (по правилам математического округле ния) до двух знаков после запятой значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных органи заций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, и опубликованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

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Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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