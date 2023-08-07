07 de agosto de 2023 шленности Ленинградской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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Parametros Дата проведения депозитного аукциона 07.08.2023 Валюта размещения FROTAR Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 30 000 000.00 Срок размещения, дней 182 Дата внесения средств 07.08.2023 Дата возврата средств 05.02.2024 Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 8,85% Условия заключения, срочный или особый Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 30 000 000.00 Максимальное количество заявок от одной организации, шт 1 Форма аукциона, открытая или закрытая Закрытая Дополнительные условия С ежемесячной выплатой процентов на счет Основание договора Генеральное соглашение Расписание (по московскому времени) Время сбора заявок $ 13.00 hasta 13.15 Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся 13.20

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