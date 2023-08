Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu Rodzina 800+

W naszym kraju mieszkają miliony rodzin, a dla naszego rządu ważna jest każda z nich. Dlatego podjęliśmy decyzję, aby wprowadzić program Rodzina 800+ zamiast dotychczasowego 500+. W ten sposób zwiększamy szanse rozwojowe dzieci w całej Polsce. Dzisiaj Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę.Od 1 stycznia 2024 r. do polskich rodzin popłynie zwiększona kwota wsparcia finansowego o 300 zł miesięcznie. Pozostałe warunki programu pozostaną bez zmian. – Sensem naszej polityki jest uśmiech dziecka, jest spokój i szczęście jego rodziców – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.Każde dziecko w rodzinie otrzyma z programu 9600 zł w ciągu roku. Dodatkowe środki rodzice będą mogli przeznaczyć na bieżące potrzeby dziecka czy zajęcia pozaszkolne. Szacujemy, że z programu Rodzina 800+ w 2024 r. skorzysta blisko 6,7 mln dzieci.- Program 800+ to dzięki niemu dzieci, młodzież mogą brać dodatkowe lekcje, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, mieć spokojniejsze życie – powiedział szef rzą du.

Dotychczasowy programa Rodzina 500+

Programa wprowadziliśmy w kwietniu 2016 r. Była to rewolucja w polskiej polityce społecznej, która pozwoliła polskim rodzinom na lepsze życie. Początkowo świadczenie przysługiwało na każde kolejne dziecko aż do ukończenia 18 roku życia. Zmieniliśmy to, od lipca 2019 r. 500 zł miesięcznie otrzymywała każda rodzina z dzieckiem, bez względu na dochód. Dziecko, które otrzymuje „500+” desde 2016 r. hacer lipca 2023 r. łącznie dostało 44 000 EUR.

Wsparcie rządowe dla rodzin

Pomagamy rodzicom zapewnić dzieciom szanse na lepszą przyszłość i równy start w dorosłość. Dzięki naszym działaniom, polskie rodziny mogą korzystać z licznych programów rządowych.

Comienzo de Dobry

​​​​Na początku każdego roku szkolnego, wszyscy uczniowie dostają dodatkowe, jednorazowe 300 zł. Na ten cel przeznaczyliśmy już 6,7 mld zł, a dodatkowe środki otrzymało 4,6 mln uczniów.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

To świadczenia dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice otrzymują w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Programem objęliśmy już ponad 610 tys. dzieci, un koszt świadczenia a 4,6 mld zł.

Programa Mamá+

Zapewnia emeryturę rodzicom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i nie mieli prawa do emerytury. Dotychczas wypłacono na ten cel blisko 2 mld zł, obejmując wsparciem ponad 73 tys. osob.

Para programar, dzięki któremu rozwijamy sieć żłobków i przedszkoli na terenie całego kraju. Para również wsparcie finansowe do już istniejących miejsc w żłobkach. Realizacja programu w latach 2015-2022 pozwoliła potroić liczbę miejsc opieki nad dziećmi, na koniec 2022 r. było ich 230 tys.

